태백·횡성 지역 화폐 카카오페이와 연동 간편결제 서비스 시행

강원 태백시와 횡성군은 지역 화폐의 이용 편의성을 높이기 위해 카카오페이와 연동한 모바일 간편결제 서비스를 본격 시행한다고 24일 밝혔다.

그동안 태백시의 지역 화폐인 ‘탄탄페이’는 실물 카드를 소지해야만 결제할 수 있었다.

하지만 이번에 모바일 간편결제 서비스를 도입함에 따라 이용자들은 카카오페이 앱에 카드를 등록하면 스마트폰 QR코드 또는 바코드를 통해 간편하게 결제할 수 있게 됐다.

기존 KB Pay 기반 간편결제가 안드로이드 운영체제에서만 가능했던 한계를 넘어 iOS 기반 아이폰 사용자까지 서비스 이용이 가능해지면서 이용자 범위도 크게 확대됐다.

이용 방법은 카카오페이 앱 내 ‘카드 등록’ 메뉴에서 본인의 탄탄페이 카드를 등록하면 된다.

이후 카카오페이 결제가 가능한 탄탄페이 가맹점에서 사용하면 된다.

결제 시 기존과 같이 캐시백 혜택도 적용된다.

횡성군도 지역 화폐인 횡성사랑상품권(횡성사랑카드)의 이용을 활성화하기 위해 카카오페이 간편결제 서비스를 도입했다.

이영철 횡성군 경제정책과장은 “간편결제 서비스가 도입됨에 따라 지역 화폐인 횡성사랑상품권 이용이 활성화되고 소상공인 매출도 증가할 것으로 기대하고 있다”라며 “앞으로도 이용자 중심의 맞춤형 행정 서비스를 지속해서 발굴해 나가겠다”라고 말했다.