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대구시는 다음 달 1~3일 엑스코에서 '2026 대구국제안경전'을 개최한다고 24일 밝혔다.

안경테와 선글라스를 비롯해 렌즈·안광학 기기·스마트 융합 제품 등 안광학 산업의 최신 경향을 확인할 수 있는 행사가 될 전망이다.

대구시는 대통령 착용 브랜드로 화제를 모은 A사 등 국내 대표 아이웨어 브랜드가 다수 참여한다고 밝혔다.

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“‘K-아이웨어’ 도시로 재도약”···‘대구국제안경전’ 다음 달 1~3일 개최

입력 2026.03.24 11:21

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘2026 대구국제안경전(DIOPS)’ 홍보 전단. 대구시 제공

‘2026 대구국제안경전(DIOPS)’ 홍보 전단. 대구시 제공

대구시는 다음 달 1~3일 엑스코에서 ‘2026 대구국제안경전(DIOPS)’을 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 박람회에는 국내·외 130여개 업체가 참여할 예정이다. 안경테와 선글라스를 비롯해 렌즈·안광학 기기·스마트 융합 제품 등 안광학 산업의 최신 경향을 확인할 수 있는 행사가 될 전망이다.

대구시는 대통령 착용 브랜드로 화제를 모은 A사 등 국내 대표 아이웨어 브랜드가 다수 참여한다고 밝혔다. ‘디옵스 미래관’에서는 국내·외 대표 장비 14종을 통해 증강현실(AR)·가상현실(VR) 기반의 스마트 융합 제품을 직접 체험할 수 있다.

관람객들이 단순 전시를 넘어 개발 공정과 최신 기술 흐름 등을 통해 안광학 산업의 미래 청사진을 파악할 수 있을 것으로 대구시는 기대한다.

대구에는 전국 안경 제조업체의 약 70%가 있다. 국내 안경테 수출의 60%가량을 담당하는 지역이기도 하다. 1946년 국내 최초 안경공장인 ‘국제 셀룰로이드 공업사’가 대구에 자리잡았다.

대구시는 이번 디옵스를 통해 K-아이웨어의 경쟁력을 알리고, 최근 한류 열풍과 함께 글로벌 패션 아이템으로 부상한 국산 브랜드의 위상을 공고히 한다는 목표를 갖고 있다.

한편 대구시는 ‘K-아이웨어 파크’ 조성사업을 추진 중이다.

이는 지역 안경산업의 재도약을 위해 금호워터폴리스 안광학 집적단지 내에 연구지원시설과 산·학·연 캠퍼스 등을 구축하는 사업이다. 스마트 기술 융합부터 브랜드 육성, 인력 양성까지 지원체계를 마련하는 게 시의 목표다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “이번 안경전이 우리 안경산업의 우수성을 세계에 알리고 글로벌 시장을 연결하는 가교 역할을 할 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.

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