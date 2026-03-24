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삼척시 도계읍 일원에 ‘공공 임대주택’ 조성···21~24평 120세대 규모

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본문 요약

강원 삼척시는 오는 27일 오후 2시 도계읍 도계리 사업부지에서 '삼척 도계 강원형 공공임대주택 기공식'을 개최한다고 24일 밝혔다.

이는 노후 사택에 거주해 온 삼척 도계읍 지역 주민들의 주거 불안을 해소하고 쾌적한 주거환경을 제공하기 위해 추진되는 통합형 공공임대주택 건립 사업이다.

공공임대주택은 연면적 1만3731㎡, 120세대 규모로 조성된다.

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삼척시 도계읍 일원에 ‘공공 임대주택’ 조성···21~24평 120세대 규모

입력 2026.03.24 11:31

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

삼척 도계 강원형 공공임대주택 조감도. 삼척시 제공

삼척 도계 강원형 공공임대주택 조감도. 삼척시 제공

강원 삼척시는 오는 27일 오후 2시 도계읍 도계리 사업부지에서 ‘삼척 도계 강원형 공공임대주택 기공식’을 개최한다고 24일 밝혔다.

이는 노후 사택에 거주해 온 삼척 도계읍 지역 주민들의 주거 불안을 해소하고 쾌적한 주거환경을 제공하기 위해 추진되는 통합형 공공임대주택 건립 사업이다.

공공임대주택은 연면적 1만3731㎡, 120세대 규모로 조성된다.

21평형 40세대, 24평형 80세대 등 2개 동으로 구성됐다.

브랜드 명칭은 ‘워드 모아(WITH MORE)’다.

지난 2월 상표등록을 완료한 ‘워드 모아’는 주민 간 소통과 상생을 바탕으로 함께 살아가는 공동체를 지향하는 의미를 담고 있다.

삼척시는 단순한 주거 공간을 넘어 다양한 활동이 가능한 마을 공동체 거점으로 조성하고, 향후 중입자 암치료센터를 중심으로 한 의료클러스터 조성과 연계해 청년층과 관련 종사자의 정착을 유도할 계획이다.

삼척시 관계자는 “이번 사업이 도계읍 지역을 활성화하는 데 중요한 전환점이 될 것”이라며 “시민이 체감할 수 있는 양질의 주거환경을 조성하겠다”라고 밝혔다.

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