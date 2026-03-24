삼척시 도계읍 일원에 ‘공공 임대주택’ 조성···21~24평 120세대 규모

강원 삼척시는 오는 27일 오후 2시 도계읍 도계리 사업부지에서 ‘삼척 도계 강원형 공공임대주택 기공식’을 개최한다고 24일 밝혔다.

이는 노후 사택에 거주해 온 삼척 도계읍 지역 주민들의 주거 불안을 해소하고 쾌적한 주거환경을 제공하기 위해 추진되는 통합형 공공임대주택 건립 사업이다.

공공임대주택은 연면적 1만3731㎡, 120세대 규모로 조성된다.

21평형 40세대, 24평형 80세대 등 2개 동으로 구성됐다.

브랜드 명칭은 ‘워드 모아(WITH MORE)’다.

지난 2월 상표등록을 완료한 ‘워드 모아’는 주민 간 소통과 상생을 바탕으로 함께 살아가는 공동체를 지향하는 의미를 담고 있다.

삼척시는 단순한 주거 공간을 넘어 다양한 활동이 가능한 마을 공동체 거점으로 조성하고, 향후 중입자 암치료센터를 중심으로 한 의료클러스터 조성과 연계해 청년층과 관련 종사자의 정착을 유도할 계획이다.

삼척시 관계자는 “이번 사업이 도계읍 지역을 활성화하는 데 중요한 전환점이 될 것”이라며 “시민이 체감할 수 있는 양질의 주거환경을 조성하겠다”라고 밝혔다.