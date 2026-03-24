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수원시·수원세무서, 지역기업인들과 ‘상생 간담회’ 개최

입력 2026.03.24 11:35

23일 경기 수원시 라마다호텔에서 열린 ‘수원시·수원세무서·수원발전위원회 상생 간담회’에 참석한 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 수원발전위원회 제공

23일 경기 수원시 라마다호텔에서 열린 ‘수원시·수원세무서·수원발전위원회 상생 간담회’에 참석한 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 수원발전위원회 제공

경기 수원시와 수원세무서가 지역 기업의 경영 애로 해소와 경제 활성화를 위해 협력에 나섰다.

수원시는 23일 수원 라마다호텔에서 ‘수원시·수원세무서·수원발전위원회 상생 간담회’를 열었다고 밝혔다.

수원시는 이날 참석 기업들을 대상으로 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 지원 방안을 중심으로 설명회를 진행했다. 경영 안정을 위한 자금 지원과 판로 확대, 기술 경쟁력 강화를 위한 연구개발(R&D) 지원, 기업별 맞춤형 컨설팅 등이 주요 내용이다.

김현수 수원시 제1부시장은 “지역 기업의 안정적인 성장이 곧 지역경제 활성화로 이어진다”며 “기업들이 실질적인 도움을 받을 수 있도록 다각적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

수원세무서도 중소기업과 소상공인을 위한 맞춤형 세정 서비스를 안내했다. 세무 신고 절차와 납세자 권익 보호 제도 등 복잡한 세무 행정 전반에 대해 이해를 돕는 설명이 이어지며 참석자들의 호응을 얻었다. 김동근 수원세무서장은 “기업들이 다양한 세정 지원 제도를 쉽게 이해하고 적극 활용할 수 있도록 지속적으로 돕겠다”고 말했다.

이날 간담회에 참석한 기업 관계자들은 여러 기관의 지원 정책을 한자리에서 확인할 수 있어 실무에 도움이 됐다고 평가했다. 황원택 수원발전위원회 회장은 “현장에서 필요한 정책을 직접 듣고 소통할 수 있는 의미 있는 자리였다”며 “기업의 성장이 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 함께 노력하겠다”고 말했다.

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