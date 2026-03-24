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르노코리아 부산공장, 추가 설비 투자 착수…“전동화 모델 생산 역량 강화”

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르노코리아가 지난 23일 부산시청에서 부산시와 르노코리아 부산공장의 전기동력 자동차 생산시설 구축을 위한 업무협약을 맺었다고 24일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 르노코리아는 부산공장에서 전동화 모델의 생산 확대를 위한 추가 설비 투자를 단행할 예정이다.

앞서 르노코리아는 지난해 초 부산공장에 내연기관과 하이브리드 차량은 물론, 순수 전기차도 하나의 혼류 라인에서 생산할 수 있도록 모두 68개의 설비를 새로 구축한 바 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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르노코리아 부산공장, 추가 설비 투자 착수…“전동화 모델 생산 역량 강화”

입력 2026.03.24 11:38

니콜라 파리 르노코리아 사장(왼쪽)과 박형준 부산시장이 지난 23일 부산시청에서 열린 ‘르노코리아와 부산시의 부산공장 전기동력 자동차 생산시설 구축을 위한 업무협약식’에서 기념사진을 찍고 있다. 부산광역시 제공

니콜라 파리 르노코리아 사장(왼쪽)과 박형준 부산시장이 지난 23일 부산시청에서 열린 ‘르노코리아와 부산시의 부산공장 전기동력 자동차 생산시설 구축을 위한 업무협약식’에서 기념사진을 찍고 있다. 부산광역시 제공

르노코리아가 지난 23일 부산시청에서 부산시와 르노코리아 부산공장의 전기동력 자동차 생산시설 구축을 위한 업무협약을 맺었다고 24일 밝혔다.

지난해 10월 경주에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 함께 열린 기업 최고경영자(CEO)들의 비즈니스 포럼인 ‘CEO 서밋 2025’에서 양측이 발표한 신규 투자 계획의 일환이다.

이번 업무협약을 통해 르노코리아는 부산공장에서 전동화 모델의 생산 확대를 위한 추가 설비 투자를 단행할 예정이다.

앞서 르노코리아는 지난해 초 부산공장에 내연기관과 하이브리드 차량은 물론, 순수 전기차도 하나의 혼류 라인에서 생산할 수 있도록 모두 68개의 설비를 새로 구축한 바 있다. 그에 따라 현재 부산공장에서는 ‘필랑트’, ‘그랑 콜레오스’, ‘아르카나’ 등 하이브리드 모델들을 중심으로 순수 전기차인 ‘폴스타 4’도 함께 생산 중이다.

르노코리아 부산공장은 최근 르노 그룹이 발표한 새로운 중장기 전략 ‘퓨처레디 플랜’에서 유럽 외 글로벌 시장 공략을 위한 5대 핵심 생산 거점의 하나로 언급되기도 했다.

이번 추가 설비 투자가 완료되면 부산공장의 전동화 모델 생산 역량은 더욱 강화될 것으로 전망된다.

부산시는 업무협약식에서 이달 고객 인도를 시작한 르노의 준대형 크로스오버 모델 ‘필랑트’를 관용차량으로 구매하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.

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