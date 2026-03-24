창간 80주년 경향신문

36만 그루 벚꽃의 향연… 진해군항제 27일 막 오른다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대한민국 봄의 전령사, '제64회 진해군항제'가 오는 27일 개막식을 시작으로 4월 5일까지 열흘간 창원특례시 진해구 전역에서 화려하게 펼쳐진다.

올해 축제는 '봄의 시작'을 슬로건으로 내걸고, 단순 관람형 행사를 넘어 관광객이 머물고 즐기는 '체류형·참여형 축제'로의 진화를 선언했다.

36만 그루 벚꽃이 전하는 축제의 서막은 27일 오후 6시 진해공설운동장에서 열리는 개막식과 '진해군악의장 페스티벌'이 장식한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

36만 그루 벚꽃의 향연… 진해군항제 27일 막 오른다

입력 2026.03.24 11:38

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남 창원 진해군항제 명소 여좌천. 경향신문 자료사진

경남 창원 진해군항제 명소 여좌천. 경향신문 자료사진

대한민국 봄의 전령사, ‘제64회 진해군항제’가 오는 27일 개막식을 시작으로 4월 5일까지 열흘간 창원특례시 진해구 전역에서 화려하게 펼쳐진다.

올해 축제는 ‘봄의 시작’을 슬로건으로 내걸고, 단순 관람형 행사를 넘어 관광객이 머물고 즐기는 ‘체류형·참여형 축제’로의 진화를 선언했다.

36만 그루 벚꽃이 전하는 축제의 서막은 27일 오후 6시 진해공설운동장에서 열리는 개막식과 ‘진해군악의장 페스티벌’이 장식한다. 이어 4월 1일에는 진해만의 밤하늘을 수놓는 ‘이충무공 승전 기념 멀티미디어 해상 불꽃쇼’가, 4월 3일부터 5일까지는 전 세대를 아우르는 ‘체리블라썸 뮤직페스티벌’이 개최된다. 특히 올해는 인공지능(AI) 영상 공모전을 처음 도입해 시민들이 직접 홍보 콘텐츠를 제작하는 등 소통의 폭을 넓혔다.

콘텐츠의 질적 향상도 눈에 띈다. 기존 야시장을 전면 개편해 중소기업 박람회 형식의 ‘군항브랜드페어’와 고품격 먹거리 존인 ‘군항빌리지’를 새롭게 선보인다. 속천항 인근 해변에는 감성 포차를 운영해 야간 관광 콘텐츠를 강화했다. 시는 원활한 교통을 위해 5950면의 주차장을 확보하고, 주말 셔틀버스 또는 버스전용차로제를 시행해 관람객 편의를 극대화할 방침이다.

창원시는 ‘믿고 찾는 축제’를 위해 행정력을 집중한다. 바가지요금 근절을 위해 공식 부스에 실명제, 가격 표시제, 신용카드 의무 사용을 도입했으며, 위반 땐 즉시 퇴출하는 ‘원스트라이크 아웃제’를 엄격히 적용한다. 불법 영업행위 단속을 위한 전담팀(TF)도 가동해 상거래 질서를 확립할 계획이다.

충무공 이순신 장군의 숭고한 얼을 기리는 추모제에서 유래한 진해군항제는 최근 ‘2026~2027년 문화체육관광부 지정 예비축제’로 선정되며 글로벌 축제로의 도약 발판을 마련했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글