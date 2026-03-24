삼성SDI, 엘앤에프와 북미 ESS용 LFP 양극재 대규모 공급계약 체결…“배터리 핵심소재 탈중국화 박차”

삼성SDI가 리튬인산철(LFP) 배터리 핵심 소재의 국내 공급망 확보를 통해 북미 에너지저장장치(ESS) 시장 공략 강화에 나선다.

삼성SDI는 엘앤에프와 LFP 배터리용 양극재의 중장기 공급 계약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 계약으로 삼성SDI는 내년부터 3년간 엘앤에프로부터 ESS용 LFP 배터리 생산에 필요한 양극재 약 1조6000억원어치를 공급받는다. 이후 3년간 추가로 공급받을 수 있는 옵션도 받았다.

해당 계약으로 확보된 LFP 양극재를 활용한 ESS용 배터리는 미국 인디애나주에 있는 삼성SDI와 스텔란티스와의 합작법인 ‘스타플러스에너지(SPE)’에서 생산할 예정이다.

SPE는 지난해 4분기부터 일부 생산라인을 전기차용에서 ESS용으로 단계적으로 전환 중이다. 올해 4분기부터는 기존의 하이니켈 삼원계(NCA) 배터리 외에 LFP 배터리도 양산할 예정이다.

엘앤에프는 지난해 8월 중국 외 기업 중 최초로 LFP 양극재 신규 투자를 단행해 현재 연간 6만t 규모의 생산설비를 구축 중이다. 1단계인 3만t 생산시설은 내달 준공하고, 시험 가동 및 고객사 테스트를 거쳐 이르면 올해 3분기부터 대량 양산에 돌입할 계획이다.

이번 계약은 최근 미국 정부가 ‘금지외국기관(PFE) 규정’ 등을 통해 원산지 규제를 강화함에 따라 글로벌 배터리 공급망이 탈중국 흐름을 보이는 상황이어서 의미가 더 크다는 평가다.

삼성SDI는 이번 엘앤에프와의 계약으로 안정적인 국내 LFP 소재 공급망을 확보하고, 북미 ESS 시장에서의 경쟁 우위도 강화할 수 있을 것으로 기대했다.

삼성SDI는 지난해 말 미국의 대형 에너지 관련 개발·운영업체와 2조원대의 ESS용 LFP 배터리 공급 계약을 체결했고, 최근에는 미국 에너지 전문기업과 1조5000억원 규모의 ESS용 배터리 공급 계약을 따내는 등 수주 규모를 늘리고 있다.

삼성SDI 관계자는 “소재 시장의 탈중국화 수요에 맞춰 선제적으로 국내 업체와 공급 계약을 체결하게 됐다”며 “이번 계약을 통해 북미 시장 경쟁력을 한층 강화해 더 많은 비즈니스 기회를 창출하겠다”고 말했다.