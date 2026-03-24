미국·이란 중재 나선 파키스탄···회담 장소로 ‘이슬라마바드’ 거론

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 군사 공격을 5일 미루며 협상에 나선 상황에서 파키스탄과 튀르키예, 이집트 등이 중재에 나서고 있다.

미 온라인 매체 액시오스는 23일(현지시간) 소식통의 말을 인용해 세 국가가 전날 미국과 이란에 각각 접촉했으며 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장과 미 행정부 간의 통화를 주선하고 있다고 보도했다.

이스라엘 정부 관계자는 중재국들이 파키스탄 수도인 이슬라마바드에서 회담을 열려 한다고 전했다. 보도에 따르면 미국 측에서는 J D 밴스 부통령, 스티브 윗코프 중동 특사, 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너 등이 참석할 전망이며 이란 대표단으로는 갈리바프 의장 등이 거론되는 것으로 전해졌다. 회담은 이르면 이번 주 말에 열릴 전망이다.

파이낸셜타임스(FT)는 기존 중동 갈등 중재를 맡아온 오만과 카타르의 역할이 제한적인 상황에서 파키스탄이 이번 중재 역할을 주도하고 있다고 평가했다. 소식통들은 파키스탄 고위 관리들이 이란 정부와 윗코프 특사, 쿠슈너 간 비공식 소통 채널 역할을 하고 있다고 전했다.

특히 파키스탄 지도부 ‘실세’인 아심 무니르 육군참모총장은 미국과의 소통을 맡은 것으로 전해졌다. 지난해 6월 백악관에서 트럼프 대통령과 직접 만나는 등 트럼프 행정부와 우호적 관계를 맺고 있는 그는 전날 트럼프 대통령과 직접 통화한 것으로 알려졌다.

무함마드 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 이튿날 마수드 페제시키안 이란 대통령과 대화한 것으로 알려졌다. 샤리프 총리는 이날 엑스에 “(중동) 지역 평화를 위해 건설적 역할을 하겠다”고 밝혔다.

이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외교장관도 아바스 아라그치 이란 외교장관과 별도로 통화했다.

타히르 안드라비 파키스탄 외무부 대변인은 “(미국과 이란이) 합의한다면 파키스탄은 언제든지 회담을 주최할 준비가 돼 있다”고 CNN방송에 말했다.

파키스탄은 미국의 동맹국이지만 영토에 미군기지가 없어 이란의 미사일 공격을 받지 않았다. 국경을 맞댄 이란과는 시아파 무슬림 국민이 많다는 공통점을 갖고 있다.

전쟁이 4주 차에 접어든 가운데 분석가와 외교관들은 중재가 성공할 가능성에 대해 ‘신중한 입장’을 보였다고 FT는 전했다. 이들은 중재국의 이러한 외교적 노력이 공식적 절차이기보다는 메시지를 교환하는 초기 단계에 불가한 것으로 봤다. 사남 바킬 채텀하우스 연구원은 여러 나라가 분쟁 완화를 위해 “서두르고 있다”면서도 “이것이 전쟁 종식의 신호로 받아들여져서는 안 된다”고 말했다.