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한화비전, 미국 AI 반도체 기업 암바렐라와 영상보안 기술 개발

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본문 요약

한화비전은 인공지능 반도체 기업 암바렐라와 차세대 영상보안 신기술 개발에 나선다.

한화비전은 암바렐라의 AI 역량이 결합하면 지금보다 한 단계 높은 AI 영상보안 솔루션을 선보일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김동선 한화비전 미래비전총괄 부사장은 "높은 기술력을 바탕으로 AI 반도체 시장에서 큰 성과를 내는 암바렐라와 파트너십을 맺게 돼 기쁘다"면서 "다양한 협업을 통한 지속적 기술 혁신으로 세계 시장을 함께 선도해 나가자"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한화비전, 미국 AI 반도체 기업 암바렐라와 영상보안 기술 개발

입력 2026.03.24 14:21

  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“다양한 협업 통해 지속적 기술 혁신 이룰 것”

김동선 한화비전 미래비전총괄 부사장(왼쪽)과 페르미 왕 암바렐라 대표(오른쪽)가 지난 20일 서울 중구 더 플라자 호텔에서 파트너십 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. 한화비전 제공

김동선 한화비전 미래비전총괄 부사장(왼쪽)과 페르미 왕 암바렐라 대표(오른쪽)가 지난 20일 서울 중구 더 플라자 호텔에서 파트너십 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. 한화비전 제공

한화비전은 인공지능(AI) 반도체 기업 암바렐라와 차세대 영상보안 신기술 개발에 나선다.

한화비전은 지난 20일 암바렐라와 차세대 시스템온칩(SoC)을 비롯해 AI 영상보안 기술 협력을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 24일 밝혔다.

2004년 설립된 암바렐라는 보안 카메라와 자율주행차, 로봇, 드론 등에 쓰이는 AI 처리 프로세서를 개발하는 미국 반도체 기업이다. 특히 AI 영상 분석 분야에서 단연 높은 평가를 받고 있다.

한화비전은 암바렐라의 AI 역량이 결합하면 지금보다 한 단계 높은 AI 영상보안 솔루션을 선보일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 김동선 한화비전 미래비전총괄 부사장은 “높은 기술력을 바탕으로 AI 반도체 시장에서 큰 성과를 내는 암바렐라와 파트너십을 맺게 돼 기쁘다”면서 “다양한 협업을 통한 지속적 기술 혁신으로 세계 시장을 함께 선도해 나가자”고 밝혔다.

페르미 왕 암바렐라 대표는 “시스템과 알고리즘에 대한 높은 이해와 전문성을 바탕으로 시장을 이끄는 한화와 협업을 할 수 있게 돼 영광”이라며 “이번 파트너십 체결은 향후 암바렐라의 성장에 큰 영향을 끼치게 될 것”이라고 밝혔다.

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