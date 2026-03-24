해킹 조사 자료 제출 안 한 기업, ‘이행강제금’ 낸다

사이버 침해사고 조사 과정에서 자료를 제출하지 않는 기업에 이행강제금을 부과하고, 반복적 침해사고에 대해 매출액의 3% 이하 과징금을 물리도록 하는 정보통신망법 개정안이 24일 국무회의를 통과했다.

과학기술정보통신부는 이날 국무회의에서 여야 의원들의 20여개 법안을 통합한 정보통신망법 개정안이 의결됐다고 밝혔다.

정보통신망법 개정안은 해킹 사고 예방부터 대응까지 전 범위를 강화하는 것이 골자다. 특히 사고 발생 시 통지·조사·제재 체계를 강화하는 내용을 담고 있다.

개정안은 해킹 사고 정황이 있으면 기업의 신고 전에도 정부가 현장 조사를 할 수 있는 근거를 마련했다. 침해사고 신고를 하지 않거나 지연한 경우 과태료를 현행 3000만원에서 5000만원으로 높였다.

조사 과정에서 자료를 제출하지 않거나 거짓으로 제출하는 경우, 현장조사를 방해하는 경우, 시정명령을 따르지 않는 경우 이행강제금을 부과할 수 있도록 했다. 1일당 1일 평균 매출액의 0.03% 범위에서 매길 수 있다. 자료 보전 미이행에 대한 벌칙도 기존 2년 이하 징역 또는 2000만원 이하 벌금에서 5년 이하 징역 5000만원 이하 벌금으로 강화했다.

지난해 통신사들이 서버 폐기 등을 통해 해킹 사실을 숨기려 했다는 의혹이 제기되면서 현행 제도가 은폐를 더 유리하게 만든다는 비판이 나온 바 있다.

아울러 개정안은 정보통신서비스 제공자의 고의 또는 중과실로 5년 이내 2회 이상 침해사고가 발생한 경우 매출액의 3% 이하 범위 내에서 과징금을 부과할 수 있도록 했다. 이는 전체 매출액의 10%까지 징벌적 과징금 부과가 가능한 개인정보보호법 개정안이 오는 9월 시행되는 것과는 별개다.

정보통신망법 개정안은 불법스팸 전송자와 불법스팸 방지 의무를 소홀히 한 사업자에 대해 관련 매출액의 6% 이하 과징금을 부과하고, 전송자의 부당이익을 몰수·추징하는 내용도 담고 있다.

정보통신망법 개정안은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행된다.