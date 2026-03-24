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오늘의 인사-권익위, 통일부, 노동부, 산통부, 해수부,

입력 2026.03.24 15:08

■국민권익위원회 ◇과장급 △지능데이터담당관 추수진 ◇팀장급 △이해충돌방지팀장 김경용

■금융위원회 ◇고위공무원 전보 △국민성장펀드추진단장 손영채 △대변인 이동훈

■통일부 ◇국장급 전보 △남북회담본부 회담기획부장 황승희

■고용노동부 ◇국장급 전보 △국제협력관 장현석 △경기지방노동위원회 상임위원 하헌제

■산업통상부 ◇부이사관 승진 △운영지원과장 정권 △산업정책과장 박태현 △자원안보정책과장 이민영 △통상협력총괄과장 정근용 △무역구제정책과장 김종주 △산업통상부(대통령비서실 파견) 엄재영

■해양수산부 ◇과장급 전보 △감사담당관 김태경 △기획재정담당관 박영호 △해양수산과학기술정책과장 임채호 △해양개발과장 이규선 △해양환경정책과장 최국일 △원양산업과장 강거영 △수산자원정책과장 강동양 △지도교섭과장 강미숙 △수산물안전정책과장 한지용 △해운정책과장 김원배 △항만투자협력과장 우봉출

■한국산업은행 ◇부행장(부문장) 선임 △혁신성장부문장 윤태정 △기업금융부문장 김춘호

■IBK투자증권 ◇상무 신규선임 △S&T부문장 겸 Trading본부장 임채원 ◇상무대우 신규선임 △Family Office영업본부장 겸 IBKS Family Office센터장 유성원

■신영자산운용 ◇부사장 △관리부문 이승환 ◇전무 △마케팅본부 김송우

■헤럴드 <헤럴드경제 편집국> ◇부장 승진 △뉴스콘텐츠부문 정치부장 신대원 △신문제작부문 신문제작부장 한영훈 △〃 에디터 유재훈 최정호 ◇차장 승진 △뉴스콘텐츠부문 정책부 이태형 △〃 문화부 손미정 △〃 신문제작부 신문제작2팀장 표경숙 ◇과장 승진 △뉴스콘텐츠부문 비주얼콘텐츠부 기획영상팀 신보경(CP) <코리아헤럴드 편집국> ◇차장 승진 △편집부 CTS디자인팀 남숙현 ◇과장 승진 △편집부 CTS디자인팀 김도영 <헤럴드랩> ◇부장 승진 △디지털인프라팀장 이명환 ◇차장 승진 △디지털전략팀장 원호연 △플랫폼대응팀장 민상식 △플랫폼대응팀 김성훈 나은정 △디지털인프라팀 배준호 <마케팅본부> ◇부장 승진 △헤경마케팅국 헤경AD팀장 최윤서 <기획조정실> ◇차장 승진 △기획조정실장 서상범

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