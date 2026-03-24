김병욱, 장남 강남 아파트 매수 의혹에 반박···“부부합산 축적자산 총 19억원”

더불어민주당 경기 성남시장 예비후보인 김병욱 전 청와대 정무비서관이 장남의 고가 아파트 매입 의혹과 관련해 자금 출처에 대해 소명이 가능하다고 반박했다.

김 후보는 24일 입장문을 내고 “언론 보도에서는 28억원 아파트 매수 과정에서 은행 주택담보대출 10억원 및 부모 대여금 6억9000만원을 제외한 약 12억원의 자금 출처에 대한 소명이 필요하다고 주장하고 있다”며 “매수자금 12억원은 충분히 설명가능하다”고 했다.

김 후보는 “장남부부 총 근로소득만 누적 약 17억원으로, 변호사인 며느리의 전문직 신용대출이 2억원”이라며 “며느리의 결혼 당시 보유자산 약 2억원 및 축의금이 상기 금액들과 별도 자금으로 있었다”고 말했다.

이어 “매수 당시 은행 주택담보대출 원금은 기사에 보도된 10억원이 아닌 정확히 11억원으로 소명 필요한 금액 역시 1억원 줄어야 한다”며 “위와 같은 자금 내역을 종합하면, 소명이 필요하다고 의혹이 제기된 12억원을 상회하고도 남는 금액”이라고 했다.

김 후보는 “맞벌이인 장남부부는 출산을 하게 돼 2024년 9월 직장과 가깝고 기존 전세로 거주하던 동네인 개포동에 주택을 구입한 것”이라며 “부모 대여금 관련해서는 차용증을 작성하고 공증까지 받았으며 현재까지 이자를 지급받고 있다”고 했다.

이어 “장남은 서울대 경영학과를 졸업하고 글로벌 탑 경영컨설팅회사인 ‘맥킨지’에서 근무하고, 며느리는 결혼 전부터 대형 로펌에서 근무해 온 변호사였다”며 “지금 장남은 ‘맥킨지’ 본사의 글로벌스폰서십 제도에 의해 선발돼 학자금 전액과 소정의 추가 자금을 지원받으며 하버드 MBA에서 공부하고 있다”고 덧붙였다.

김 후보는 “장남부부의 공동재산인 주택구입은 일부에서 제기하듯 설명되지 않는 자금으로 인한 것이 아니라, 그 형성과 흐름이 충분히 설명되는 사안”이라고 말했다.

앞서 한 언론은 ‘2024년 30살이었던 김 후보의 장남이 28억원의 강남 고가 아파트를 구입했지만, 매입 자금 중 12억원이 어디서 조달됐는지 명확하지 않다’는 취지의 의혹을 제기했다.

이에 성남시장 예비후보로 출마했다가 컷오프 된 김지호 전 민주당 대변인은 여의도 민주당 중앙당사 앞에서 1인 시위를 진행하며 “언론에 보도된 김병욱 후보 장남의 강남 아파트 매입 과정에서 제기된 ‘아빠 찬스’ 의혹 등에 대한 검증이 필요하다”며 “재심위원회가 공천의 공정성과 국민 눈높이에 부합하는 판단을 해달라”고 주장했다.