24시간 전화 받고 도움 주는 ‘안심콜’···광주 서구 돌봄체계 ‘눈길’

365일 긴급상황 때 안전확인 시스템 구축 작년 2500건 이용, “지역사회 함께 돌봄”

광주 서구에서 혼자 사는 정모 할머니(93)는 거동이 쉽지 않다. 휠체어를 사용하는 고령의 할머니는 환청에도 시달린다. 최근 구청의 ‘24시 안심콜’에 전화를 건 할머니는 “밤에 혼자 있어서 무섭다”며 도움을 요청했다.

서구는 ‘안심출동단’에게 출동을 부탁했다. 자원봉사자인 안심출동단은 할머니 집을 찾아 2시간 가까이 곁을 지키며 이야기를 나눴다. 또 연락처도 남기며 “언제든 전화를 달라”며 할머니를 안심시켰다.

‘통합 돌봄’이 이번 달 전국으로 확대되는 가운데 광주 서구가 구축한 ‘24시 돌봄’이 눈길을 끌고 있다. 서구는 365일, 전화 한 통으로 돌봄이 필요한 주민들에게 상담과 서비스를 제공한다.

24일 서구에 따르면 의료와 돌봄, 주거, 생활지원을 통합해 운영하는 ‘24시 안심돌봄’을 구축해 운영하고 있다. 2020년 구가 전국에서 처음 도입한 ‘24시 돌봄’은 도움이 필요한 주민이 ‘안심콜’로 연락을 하면 365일 24시간 서비스를 제공하는 방식이다.

대부분의 돌봄 시스템은 주간에는 구청 담당 부서로 연락을 하면 되지만 야간에는 도움을 요청할 곳이 마땅히 없다. 서구는 돌봄 대상자의 상당수가 일상생활 등에서 뜻하지 않는 불편을 겪는다는 점에서 24시간 도움을 요청할 수 있는 방안을 마련했다.

돌봄 대상자들이 구청 안심콜로 전화를 걸면 공무원들이 퇴근한 시간 이후에는 24시간 운영되는 콜택시 회사 상담원에게 연결된다. 서구와 ‘돌봄 택시’ 사업을 함께하는 택시 회사의 상담원들은 별도로 ‘통합 돌봄’에 대한 교육을 받았다.

이들 상담원은 즉각 도움이 필요한 사안이라고 판단되면 공무원과 민간봉사자 등이 함께 활동하는 ‘SNS 단체방’을 통해 출동이나 도움을 요청한다. 간단한 생활 민원을 해결할 수 있는 봉사자들도 포함돼 있다.

지난해 안심콜에는 2506건의 전화가 걸려 왔고 이 중 641건은 안심출동단 등이 직접 현장에 출동했다.

서구는 돌봄 대상자가 응급상황이라고 판단될 때는 재택의료센터 의사와 간호사가 즉각 개입하는 시스템도 운영 중이다. 주간이나 야간, 휴일에 긴급 돌봄을 제공한 경우도 1만3437건에 이른다.

박용금 서구 돌봄정책과장은 “안심콜과 출동, 안전확인 체계를 구축해 야간과 휴일에도 긴급 상황에 신속하게 대응하고 있다”면서 “돌봄은 개인이나 가족의 문제가 아니라 지역사회가 함께 책임져야 할 부분”이라고 말했다.