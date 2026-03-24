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신용한 민주당 충북지사 예비후보, “명태균 고소는 당내 경선 겨냥 정치공작”

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본문 요약

더불어민주당 충북지사 후보 공천 경쟁에 나선 신용한 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장이 정치 브로커 명태균씨의 고소 건을 두고 '명백한 정치공작'이라며 반발했다.

그는 신 부위원장이 2024년 11월 12일과 지난해 12월 26일 모 유튜브 채널에 출연해 "명태균이 여론조작을 했다"는 취지로 허위사실을 유포했다고 주장했다.

명씨는 고소장 제출에 앞서 기자회견을 열고 "정치자금 수수와 여론조작 관련 재판에서 무죄 판결을 받았으나 신 부위원장이 여전히 허위 주장을 하고 있다"며 "저를 조작범으로 몬 신 부위원장에게 사과하라고 했는데도 안 해 고소하는 것이다. 예비후보를 사퇴해야 한다"고 촉구했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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신용한 민주당 충북지사 예비후보, “명태균 고소는 당내 경선 겨냥 정치공작”

입력 2026.03.24 15:35

수정 2026.03.24 15:57

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  • 이삭 기자

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산용한 더불어민주당 충북지사 예비후보가 24일 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열어 명태균 씨의 신 예비후보 고소 건과 관련한 입장을 밝히고 있다. 이삭 기자.

산용한 더불어민주당 충북지사 예비후보가 24일 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열어 명태균 씨의 신 예비후보 고소 건과 관련한 입장을 밝히고 있다. 이삭 기자.

더불어민주당 충북지사 후보 공천 경쟁에 나선 신용한 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장이 정치 브로커 명태균씨의 고소 건을 두고 ‘명백한 정치공작’이라며 반발했다.

신 부위원장은 24일 충북도청에서 기자회견을 하고 “명 씨가 전날 저를 공직선거법 위반 혐의로 고소한 것은 당내 경선을 겨냥한 불순한 정치 공작”이라며 “불순한 정치공작을 단호히 배격하며 민형사상 법적 대응에 나서겠다”고 밝혔다.

이날 기자회견에는 공익제보자 1호인 강혜경씨, 3호인 김태열 소장도 참석했다.

신 부위원장은 “명 씨가 고소장 제출과 동시에 저의 후보직 사퇴를 요구한 것은 치열한 경선을 앞두고 저를 낙선시키려는 의도가 다분하다”며 “이는 명백한 선거 개입”이라고 지적했다.

앞서 명씨는 전날인 지난 23일 변호인과 청주흥덕경찰서를 방문해 명예훼손·공직선거법 위반 혐의로 신 부위원장에 대한 고소장을 제출했다.

그는 신 부위원장이 2024년 11월 12일과 지난해 12월 26일 모 유튜브 채널에 출연해 “명태균이 여론조작을 했다”는 취지로 허위사실을 유포했다고 주장했다.

명씨는 고소장 제출에 앞서 기자회견을 열고 “정치자금 수수와 여론조작 관련 재판에서 무죄 판결을 받았으나 신 부위원장이 여전히 허위 주장을 하고 있다”며 “저를 조작범으로 몬 신 부위원장에게 사과하라고 했는데도 안 해 고소하는 것이다. 예비후보를 사퇴해야 한다”고 촉구했다.

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