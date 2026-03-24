이란전에 미 우크라 지원 끊을까 ‘전전긍긍’ 유럽···러시아는 ‘이득’

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 상대 전쟁을 계기로 우크라이나 전쟁에서 손을 뗄까봐 유럽 지도자들이 우려하고 있다고 23일(현지시간) 폴리티코가 복수의 유럽연합(EU) 외교관을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 유럽 각국 정부는 트럼프 대통령이 중동 분쟁과 관련해 자신의 요청을 무시한 유럽에 보복하는 차원에서 우크라이나 상대 지원을 끊을 가능성을 우려하고 있다.

앞서 유럽 국가들은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 움직임에 대응해 군함을 파견해 달라는 트럼프 대통령의 요청에 응하지 않았다. 이에 트럼프 대통령은 “미국이 없다면 북대서양조약기구(나토)는 종이호랑이”라며 “우리는 기억할 것”이라고 불만을 드러냈다.

러시아가 이란전을 지렛대 삼아 미국과 우크라이나 전쟁 관련 협상에 나섰다는 최근 언론 보도도 유럽의 우려를 키우는 요인이다. 러시아는 미국이 우크라이나 상대 정보 제공을 끊으면 러시아도 이란과 정보 공유를 중단하겠다는 취지의 제안을 미국 측에 전했다고 폴리티코가 지난 20일 보도했다. 미국은 이 제안을 거절한 것으로 알려졌으나, 이러한 제안이 나온 자체가 우크라이나와 중동 문제를 두고 미국과 러시아 간 타협이 이뤄질 가능성을 시사한다고 매체는 해설했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 이날 우크라이나 군 정보부가 러시아가 이란에 지속적으로 정보를 제공하고 있다는 “반박 불가능한” 증거를 확보했다며 이같은 활동이 전쟁을 장기화시킨다고 엑스에서 주장했다. 다만 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 기자회견에서 러시아와 이란 간 정보 공유 기사에 대해 “사실과 다른, 더 정확히 말해 허위 보도에 해당한다”고 선을 그었다.

유럽 국가 정상들은 제한적이나마 트럼프 정부에 지원을 제안하는 식으로 미국의 ‘변심’을 애써 저지하고 있다고 폴리티코는 전했다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 공개적으로는 호르무즈 해협 파병에 신중한 태도를 보이면서도 물밑에서는 트럼프 대통령과 거듭 통화하면서 “상황이 허락하는 대로 프랑스가 호르무즈 해협 통행 확보를 돕겠다고 미국 측에 약속했다”고 폴리티코는 상황을 잘 아는 EU 외교관을 인용해 전했다.

한 EU 외교관은 “중동 지역 상황이 우크라이나를 향한 관심을 분산시키고 있다는 점이 분명 우려된다”고 폴리티코에 말했다. 그는 “아랍에미리트(UAE)는 패트리어트 미사일을 사탕처럼 마구 쏘아대고 있는데, 우크라이나는 이들이 절실히 필요하다”며 “미국이 한 번에 하나의 분쟁에만 대응할 여력이 있어 우크라이나를 포기해야 하는 양자택일식 상황이 돼서는 안 된다”고 했다.

러시아는 우크라이나 상대 공습을 이어가고 있다. AFP 통신은 24일 러시아의 미사일 및 드론 공격으로 포르타바에서 2명, 자포리자에서 1명이 목숨을 잃었다고 우크라이나 군사 당국을 인용해 보도했다. 오데사주를 제외한 우크라이나 전역에서 새벽 시간대에 공습 경보가 발령된 것으로 전해졌다.

로이터 통신은 최근 유가 급등으로 인해 러시아 정부가 장기 재정 비축금 확충 계획을 연기할 수 있게 돼 단기 재정 압박이 완화됐다고 복수의 소식통을 인용해 보도했다. 러시아는 그간 우크라이나 군사 작전 비용과 국제 제재로 어려움을 겪어 왔으나, 지난달 28일 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 발발한 이후 이득을 보고 있다고 매체는 전했다. 트럼프 정부는 최근 이란 및 러시아산 원유에 대한 제재를 일시 해제했다.