전남도, 통합특별시 출범 준비 본격화···조직·재정·인사·법제·전산 등 정비

전남도가 전남광주통합특별시 출범에 대비해 실무준비단을 확대하고 조직·재정·인사·법제·전산 등 18개 핵심 과제 정비에 들어갔다.

전남도는 “전남광주통합특별시의 성공적 출범을 위한 준비 절차 추진에 속도를 내고 있다”고 24일 밝혔다.

지난 3월1일 ‘전남광주통합특별시 설치 특별법’이 국회를 통과한 뒤 기존 행정통합추진단은 실무준비단으로 전환됐다. 준비단은 1국 2과 5팀 체제로 확대돼 실무통합의 컨트롤타워 역할을 하고 있다.

전남도는 마산·창원·진해, 청주·청원 등 과거 기초지자체 통합 사례를 분석하고 행정안전부 지방행정체제개편지원단과 협의해 행정통합 실무 준비계획을 수립했다. 현재는 관련 기초자료 전수조사를 진행하고 있다.

핵심 과제는 조직, 재정, 인사, 법제, 전산시스템 분야다. 조직·재정 분야는 전남과 광주의 현황을 비교해 차이를 조정하고 통합안을 마련하는 내용이다. 인사 분야는 행정부지사를 위원장으로 하는 인사조정위원회를 구성해 통합특별시 인력관리계획을 세운다.

법제 분야에서는 전남과 광주의 자치법규 약 2600건을 전수조사해 통합 즉시 시행, 한시 유지, 일원화 대상으로 나눠 단계적으로 단일 법체계를 구축할 계획이다. 특별법에서 조례로 위임한 149개 사항을 반영하기 위한 제·개정도 함께 추진한다.

전산시스템 정비도 병행한다. 통합특별시 대표 누리집, 내부 행정결재시스템, 시·도 간 통신망, 관광 플랫폼, 기록관리시스템 등의 데이터 이관과 연계를 추진한다.

전남도는 통합 준비에 필요한 500억원을 정부 추가경정예산에 반영하기 위해 광주시와 함께 정부와 국회에 지원을 요청하고 있다. 지난 20일에는 강위원 경제부지사가 더불어민주당 지도부를 만나 예산 반영을 건의했다.

전남도는 25일 행안부·광주시와 합동 워크숍, 26일 통합과제 세부 실행계획 보고회, 27일 행정통합 학술세미나를 열 계획이다.

강효석 전남도 행정통합 실무준비단장은 “지금까지 기초자료 조사와 분야별 실행계획 마련에 집중했다”며 “광주시와 협력해 실질적인 통합안을 마련하고 출범 이후에도 대민서비스가 차질 없이 운영되도록 준비하겠다”고 말했다.