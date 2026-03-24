옥내소화전은 무용지물···화재 무방비였던 안전공업, 다른 대책은 없나

전문가 “다른 소화설비 적용도 쉽지 않아, 위험관리·대피훈련이라도 철저해야”

지난 20일 화재가 발생해 14명이 숨지고 60명이 다치는 피해를 낸 대전 안전공업 공장은 3층 옥내 주차장을 제외한 공간은 스프링클러 설치 대상이 아니었다. 최초에 불이난 것으로 추정되는 공장 1층과 2층 내부에는 옥내소화전만 설치돼 있었다. 자동화된 소화설비가 없었고, 불이 나면 사람이 직접 꺼야 하는데 불길과 연기가 급격히 확산되는 상황에서 옥내소화전은 무용지물이나 다름 없었다.

24일 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령을 보면 공장의 경우 ‘지하층·무창층 또는 층수가 4층 이상인 층 중 바닥 면적이 500㎡ 이상인 경우’나 면화류·가연성 액체류 등 특수가연물을 일정 기준 이상 저장·취급 하는 경우 스프링클러를 설치해야 한다. 불이 난 대전 대덕구 안전공업 공장 건물은 여기에 해당하지 않아 공장 내부에 스프링클러가 없었다. 스프링클러는 기준에 따라 3층 주차장에만 설치돼 있었고, 1~2층 공장에는 옥내소화전만 갖추고 있었다.

옥내소화전은 불이 나면 벽면에 있는 소화전함을 열어 호스를 꺼내고 밸브를 개방한 뒤 호스를 불이 난 곳까지 끌고가 물을 분사해야 한다. 큰 불이 아니라면 초기 진화에 사용할 수 있지만 불이 급격하게 확산되는 상황이라면 무의미해 질 수 있다. 이번 화재가 그런 경우였다. 한 공장 관계자는 경찰에 “불꽃이 튀는 것을 보고 소화기를 가지러 가는데 불길이 급속히 확산해 밖으로 빠져나왔다”는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다. 손 쓸 틈도 없이 불길이 퍼져 나갔다는 얘기다.

안전공업 공장에 스프링클러가 설치되지 않은 것은 법적 의무가 없어서이기도 했지만 물이 닿으면 화재·폭발 위험이 있는 금수성 물질인 금속나트륨을 취급하기 때문에 스프링클러 자체가 화재 진압에 도움이 되지 않는다는 분석도 있다. 안전공업뿐 아니라 상당수 공장들이 이런 사각지대에 있다. 이산화탄소나 할론·할로겐화합물·불활성기체 소화약제 등 가스계소화설비를 갖추는 것이 하나의 대안이 될 수 있지만 이 역시 공장에는 적용하기 어렵다는 게 전문가의 설명이다.

채진 목원대 소방방재학과 교수는 “스프링클러는 공장 같은 경우 물이 떨어지면 문제가 될 수 있고, 먼지를 연기로 인식하거나 열처리 시 열감지로 터질 수도 있다”며 “가스계 소화설비는 일반적으로 사무실처럼 구획이 돼 있는 곳이 아니면 가스가 새 나가 소화 효과가 별로 없을 수 있고, 인체에도 영향을 미칠 수 있어 적용이 쉽지 않은 게 현실”이라고 말했다.

현실적으로 소화시설을 제대로 갖추기 어렵다면 사전 위험 관리와 대피 훈련이라도 철저히 할 필요가 있다는 게 전문가 의견이다. 이동경 우송대 소방안전학부 교수는 “옥내소화전뿐 아니라 스프링클러가 있었어도 폭발에 가까운 급격한 화재 확산이 있으면 진압이 쉽지 않을 수 있다”며 “사업장에서 스스로 철저한 위험성 평가를 통해 불이 나도 피해를 줄일 수 있도록 사전 안전조치를 취하고, 비상대응계획을 세워 비상 시 탈출 훈련 등으로 대비했어야 하는데 그런 조치가 안 됐던 것으로 보인다”고 말했다. 안전공업은 금속 나트륨을 취급하기 때문에 ‘위험물 허가 업장’인데 불이 난 건물 3층에 허가 없이 나트륨 정제소를 설치·운영하다 적발되기도 한 것으로 전해졌다.

이번에 불이 난 안전공업 공장에서는 그동안에도 화재가 잦았던 것으로 전해진다. 소방당국에 따르면 2009년 이후 이 공장에서 119에 신고된 화재만 7건이 발생했다. 가장 최근인 2023년 6월 레이저 용접기에서 발생한 용접 불티가 집진기를 통해 이동하다 발생한 것으로 추정되는 화재로 459만여원의 재산피해가 있었다. 이 보다 한 달 전쯤에도 집진기 덕트 청소를 위해 드릴로 천공 작업을 하던 중 발생한 불티가 슬러지에 착화되면서 불이 나는 등 주로 집진시설 분진이나 슬러지 등으로 인한 화재가 많았다.

이번 화재 역시 원인은 밝혀지지 않았지만 절삭유를 많이 쓰는 특성상 기름때가 천장 등에 남아 있고, 집진설비나 배관에 슬러지 같은 것이 많이 있는 환경 때문에 불이 급속도로 확산된 것으로 분석된다. 이런 환경임에도 사실상 화재에 무방비인 상태로 남아 있었던 것이다. 채 교수는 “화재 원인을 조사해 봐야겠지만 기본적으로 공장 내 유증기나 집진설비에 의해 작은 스파크에 의해서도 연소가 확대될 수 있는 환경이었던 것으로 보인다”고 말했다.