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금감원, 변액보험 암행 점검… 신한라이프·KB라이프파트너스 ‘미흡’

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본문 요약

금융감독원이 보험료 일부를 펀드에 투자하는 생명보험사의 변액보험 판매 절차를 점검한 결과 신한라이프와 KB라이프파트너스가 '미흡' 등급을 받았다.

금감원은 24일 '변액보험 판매 미스터리쇼핑 결과'를 발표하면서 소비자 유의사항을 안내했다.

이번 점검은 전체 22개 생보사 중 판매 실적 등을 고려해 9개사를 대상으로 진행됐으며, 외부 조사원이 변액보험 가입 상담 절차를 적합성 원칙 등 5개 부문 24개 항목으로 나눠 평가했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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금감원, 변액보험 암행 점검… 신한라이프·KB라이프파트너스 ‘미흡’

입력 2026.03.24 16:00

수정 2026.03.24 16:31

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  • 배재흥 기자

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변액보험 유형별 비교. 금감원 제공

변액보험 유형별 비교. 금감원 제공

금융감독원이 보험료 일부를 펀드에 투자하는 생명보험사의 변액보험 판매 절차를 점검한 결과 신한라이프와 KB라이프파트너스가 ‘미흡’ 등급을 받았다.

금감원은 24일 ‘변액보험 판매 미스터리(암행)쇼핑 결과’를 발표하면서 소비자 유의사항을 안내했다.

이번 점검은 전체 22개 생보사 중 판매 실적 등을 고려해 9개사를 대상으로 진행됐으며, 외부 조사원이 변액보험 가입 상담 절차를 적합성 원칙 등 5개 부문 24개 항목으로 나눠 평가했다.

삼성, 하나, 교보, KDB, ABL생명은 ‘우수’, 미래에셋금융서비스는 ‘양호’, 메트라이프는 ‘보통’, 신한라이프와 KB라이프파트너스가 ‘미흡’ 평가를 받았다.

금감원은 “대다수 회사에서 적합성 원칙을 준수하고 법상 설명 의무 항목인 변액보험 구조와 투자 위험 등을 충분히 설명했다”며 “다만 변액보험의 자산운용 방식과 금융소비자보호법상 위법계약해지권에 대한 설명이 미흡했다”고 말했다.

금감원에 따르면 지난해 변액보험 초회보험료는 2조8900억원으로 전년(1조9700만원)보다 46.2% 증가했다. 금감원은 보험사 간 실적 경쟁이 과열되는 상황에 변액보험 판매 절차가 미흡할 경우 불완전 판매 가능성이 있다고 우려했다. 지난해 변액보험 관련 민원 건수는 1308건으로 전체 생보사 민원의 약 9%를 차지했다.

금감원은 “변액보험 소비자가 지급받는 보험금과 해약환급금은 투자 성과에 따라 달라진다”며 “소비자가 납입한 보험료 전액이 펀드에 투자되는 것이 아니라 보험금 또는 해약환급금이 기대보다 적을 수 있다”고 안내했다.

또 변액보험은 단기 수익을 위한 상품이 아니라 가입 목적에 따라 적합한 변액보험을 선택해야 하며, 변액보험에 가입하기 전 적합성 진단 결과를 확인할 필요가 있다고 금감원은 강조했다.

금감원 관계자는 “증시 상승기에 편승한 과도한 판매 경쟁 등 불건전 영업행위 모니터링을 강화하겠다”며 “미흡 평가를 받은 보험사는 개선 계획을 수립하게 하고 이행 현황을 점검하겠다”고 말했다.

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