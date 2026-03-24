가족돌봄 청소년 절반 “초등생 때부터 가족 돌봐”…커갈수록 자신감도 잃어

질병이나 장애 등으로 생활에 어려움을 겪는 가족을 돌보고 있는 청소년 중 절반 가량은 초등학생 때부터 돌봄을 시작한 것으로 조사됐다. 가족돌봄 청소년 5명 중 1명은 돌봄 부담 때문에 학교나 직장을 포기할 고민을 했다고 답했다.

청소년정책연구원이 24일 공개한 ‘가족돌봄 청소년 실태 및 지원방안 연구’를 보면 가족돌봄 청소년이 가족돌봄을 시작한 연령은 초등학생 시기인 12세 이하에서 48%로 가장 많았다. 13~18세가 37.8%, 19~24세가 14.2%로 뒤를 이었다. 가족돌봄 청소년은 돌봄을 받아야 하는 시기에 부모·형제나 다른 가족 구성원에게 무보수 돌봄 노동을 제공하는 청소년을 뜻하며, 이번 조사는 만 9~24세 가족돌봄 청소년 577명을 대상으로 이뤄졌다.

13세 미만 가족돌봄 청소년 4명 중 1명(24.1%)은 이미 가족 중에서도 주돌봄자 역할을 맡고 있다고 답했다. 13~18세는 31.9%, 19~24세는 절반 가량(49.5%)이 가족 내에서 주돌봄자 역할을 수행하는 것으로 집계됐다.

특히 가구 소득에 따라 주돌봄자 역할을 수행한다는 응답 비율이 2.3배까지 차이가 났다. 가족돌봄 청소년 중 가구 소득이 월 300만원 미만인 경우 절반(52.4%) 이상이 주돌봄자 역할을 수행했다. 반면 월소득 500만원 이상 가구에선 가족돌봄 청소년의 22.6%가 주돌봄자였다. 연구진은 “저소득 청소년일수록 대체 돌봄 자원이 부족해 혼자 가족돌봄을 감당하게 되는 구조적 취약성을 반영한다”고 했다.

가족돌봄 청소년 5명 중 1명(21.5%)은 ‘돌봄 부담에 학교나 직장을 그만두고 싶었던 경험이 있다’고 답했다. 특히 주돌봄자인 가족돌봄 청소년 중에선 38.5%가 ‘돌봄 부담에 학교나 직장을 그만둘까 싶었던 경험이 있다’고 했다. 같은 질문에 13세 미만의 응답비율이 9.8%이었는데 19~24세는 31.6%로 나타나, 실제 진학이나 취업을 준비하는 시기에 돌봄 부담이 진로에 영향을 미치는 것으로 조사됐다.

‘가족돌봄으로 학업·직장을 중단하고 싶었던 이유’(복수응답)로는 ‘신체 피로’가 46.8%로 가장 많았고, ‘가족을 두고 자리를 비울 수 없어서’(33.9%), ‘스트레스와 우울감(30.6%) 순으로 뒤를 이었다. 응답자 10명 중 3명은 가족돌봄으로 인해 실제 학교나 직장에 지각·조퇴·결석을 한 적이 있다고 답했다.

가족돌봄 청소년들은 또래 청소년에 비해 진로 목표가 뚜렷하지 않고 자신감이 떨어지는 것으로도 나타났다. 청소년들이 나이가 들수록 진로에 관한 목표가 선명해지는 반면, 가족돌봄 청소년들은 정반대였다.

전체 청소년 집단에선 ‘내가 희망하는 직업을 미래에 가질 수 있다고 생각한다’는 질문에 13~18세(77%)에서 19~24세(81.9%)로 갈수록 증가세를 보인 반면, 가족돌봄 청소년은 같은 나이대 구간에서 71%에서 64.3%로 감소했다. 연구진은 “나이가 들수록 진로 자신감이 쌓이기보다 오히려 소진되는 패턴으로, 지속적인 돌봄 부담이 미래 설계 역량을 잠식하고 있음을 시사한다”고 했다.

가족돌봄 청소년의 절반은 가족 생활비 마련의 어려움(49.4%)과 돌봄 방법을 몰라 생기는 어려움(49.0%)을 겪었다. 또 정신건강 유지의 어려움(38.6%)이나 친구 관계·단체활동의 어려움(33.6%)을 호소하는 가족돌봄 청소년도 많았다.