LG유플러스, 이사회 의장에 남형두 사외이사 선임

LG유플러스는 24일 이사회를 열고 남형두 사외이사를 차기 이사회 의장으로 선임했다고 밝혔다. LG유플러스가 사외이사를 이사회 의장으로 선임한 건 이번이 처음이다.

남 이사는 연세대 법학전문대학원 교수로 재직 중인 법률 전문가다. 서울대 법과대학을 졸업하고 법무법인 광장 파트너 변호사, 한국엔터테인먼트법학회 회장, 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 등을 지냈다. 2022년부터 LG유플러스 사외이사 및 내부거래위원회 위원장으로서 계열사 간 거래 공정성과 내부통제를 강화하는 역할을 해왔다.

LG유플러스는 “남 이사가 보유한 법률적 전문성과 방송통신·미디어 산업에 대한 깊은 이해도가 급변하는 경영 환경 속에서 리스크를 선제적으로 관리하고, 전반적인 컴플라이언스(준법감시) 수준을 한 단계 끌어올릴 것”이라고 평했다.

사외이사 의장 선임은 이사회 독립성 강화 차원에서 상장사 이사회 의장직을 사외이사에게 맡긴다는 그룹 방침에 따른 것이다. LG유플러스는 사외이사 의장이 객관적인 시각에서 의사결정을 주도하고, 주주와 이해관계자의 권익 보호를 우선시하는 거버넌스 체계를 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

LG유플러스 관계자는 “사외이사 의장 선임을 계기로 이사회 운영의 실질적인 독립성을 강화하고, 투자자 및 고객들에게 더욱 신뢰받는 기업으로 거듭나 주주 가치를 극대화하겠다”고 말했다.