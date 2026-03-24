“AI로 만든 아동 성착취 동영상 260배 급증”

인공지능(AI)으로 생성된 아동 성착취 콘텐츠가 지난해 사상 최고 수준으로 늘어난 것으로 나타났다.

영국 인터넷감시재단(IWF)은 24일 발표한 ‘AI 아동 성착취물(CSAM) 보고서 2026’에서 2025년 한 해 동안 AI로 만든 아동 성착취 이미지와 영상은 8029건으로 파악됐다고 밝혔다.

특히 이 중 3443건이 아동 성착취 동영상으로, 이는 2024년 13건에서 약 260배(2만6385%) 늘어난 것이라고 보고서는 밝혔다. IWF는 챗GPT와 같은 거대언어모델(LLM), 비동의 신체합성(nudify) 앱, 텍스트-이미지 변환 모델 등 AI를 활용한 성착취물을 모니터링하는 기관이다.

AI로 만든 성착취 동영상은 정지된 이미지만이 아니라 동작과 음성까지 결합해 사실적이고 잔혹하게 범죄 장면을 재현한다. 실제로 아동 성착취 동영상의 65%는 강간이나 성고문 등 가장 심각한 성범죄 유형인 ‘카테고리 A’에 해당하는 영상이었다고 재단은 설명했다.

보고서는 전체 AI 생성 성착취물의 피해자 97%는 소녀들이었다고 밝혔다. 또한 상업적으로 제작·유통되는 착취물에는 소년들이 소녀들보다 피해자가 될 가능성이 더 높다고도 지적했다.

보고서는 AI 발달로 인해 여러 도구들의 기능이 하나로 합쳐지면서 이용자가 최소한의 노력만으로 성착취물을 만들어낼 수 있게 됐고, 경쟁적으로 성착취물을 만드는 현상도 나타나고 있다고 밝혔다.

이번 보고서에서 한국은 디지털 성착취물이 만연한 사례로 언급됐다. 보고서는 “2024년 학교와 대학, 군대 등 200여곳에서 수천건의 딥페이크 이미지가 텔레그램을 통해 유포됐고, 피해자 92%가 청소년과 20대로 특히 여성이 주로 표적이 됐다”며 당국의 딥페이크 규제 입법 추진을 언급했다. 보고서는 그러면서 “온라인상의 지속적인 성별화된 젠더 폭력이 여성 혐오나 소녀들에 대한 멸시를 정당화하는 문화에 의해 강화되고 있다”고 지적했다.

한국이 세계에서 처음으로 AI 기본법을 시행하고 있지만, 딥페이크 성범죄 등을 실질적으로 규제하거나 예방하는 법 체계는 미비하다는 지적도 나온다.

최호웅 민주사회를위한변호사모임 디지털정보위원장은 통화에서 “AI로 만든 성착취물 등 범죄 행위가 주로 AI 이용자(유저)들에 의해 발생하고 있지만, AI 기본법상 딥페이크에 대한 투명성 확보 의무 조항은 이를 제작·배포하는 사업자를 일부 규제할 뿐 이용자에게 책임을 묻는 규정은 없다”면서 “이용자 단계에서부터 실질적으로 생성형 AI로 만든 성착취물을 규제할 수 있도록 법적 공백을 메우기 위한 제도 개선이 필요하다”고 말했다.