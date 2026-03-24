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정부, ‘독도는 일본 땅’ 교과서 검정 통과에 “강력 항의…시정 촉구”

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본문 요약

정부가 24일 일본 측이 '독도는 일본 땅' 등 역사를 왜곡 서술한 교과서의 검정을 통과시킨 것에 항의하며 시정을 촉구했다.

외교부는 이날 대변인 성명을 내고 "일본 정부가 자국 중심의 역사관에 따라 과거의 역사적 사실을 왜곡하는 고등학교 교과서를 검정 통과시킨 데 대해 강력히 항의하며 즉각적인 시정을 촉구한다"라고 밝혔다.

외교부는 "특히, 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대한 억지 주장이 담긴 교과서를 일본 정부가 또다시 검정 통과시킨 데 대해 강력히 항의한다"라며 "독도에 대한 일본의 어떠한 부당한 주장도 수용할 수 없음을 분명히 밝힌다"라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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정부, ‘독도는 일본 땅’ 교과서 검정 통과에 “강력 항의…시정 촉구”

입력 2026.03.24 17:17

수정 2026.03.24 17:42

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  • 정희완 기자

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“미래 세대의 올바른 역사 인식이 기초”

“역사 직시하고 책임 있는 자세 보여야”

주한 일본대사관 총괄공사 초치해 항의

흥사단독도수호본부 등 독도 관련 시민단체 관계자들이 지난 2월22일 서울 종로구 일본대사관 인근에서 기자회견을 열고 ‘다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭)의 날’ 철폐를 촉구하고 있다. 정효진 기자

흥사단독도수호본부 등 독도 관련 시민단체 관계자들이 지난 2월22일 서울 종로구 일본대사관 인근에서 기자회견을 열고 ‘다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭)의 날’ 철폐를 촉구하고 있다. 정효진 기자

정부가 24일 일본 측이 ‘독도는 일본 땅’ 등 역사를 왜곡 서술한 교과서의 검정을 통과시킨 것에 항의하며 시정을 촉구했다.

외교부는 이날 대변인 성명을 내고 “일본 정부가 자국 중심의 역사관에 따라 과거의 역사적 사실을 왜곡하는 고등학교 교과서를 검정 통과시킨 데 대해 강력히 항의하며 즉각적인 시정을 촉구한다”라고 밝혔다.

외교부는 “특히, 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대한 억지 주장이 담긴 교과서를 일본 정부가 또다시 검정 통과시킨 데 대해 강력히 항의한다”라며 “독도에 대한 일본의 어떠한 부당한 주장도 수용할 수 없음을 분명히 밝힌다”라고 말했다.

외교부는 “정부는 해당 교과서가 일본군 위안부 피해자 및 강제징용 관련 강제성을 희석하는 등 왜곡된 역사 서술을 포함하고 있는 것에 대해 강한 유감을 표명한다”라며 “일본 정부가 그간 스스로 밝혀왔던 과거사 관련 사죄와 반성의 정신에 입각해 역사 교육에 임해 나갈 것을 다시 한번 촉구한다”라고 했다.

외교부는 또 “한·일 양국의 미래지향적인 관계 구축을 위해서는 미래 세대의 올바른 역사 인식이 기초가 돼야 하는 만큼, 일본 정부가 역사를 직시하는 가운데 역사교육에 보다 책임 있는 자세를 보여주기를 바란다”라고 했다.

외교부는 이날 마츠오 히로타카 주한 일본대사관 총괄공사를 서울 외교부 청사로 초치해 항의의 뜻을 전달했다.

일본 문부과학성은 이날 교과서 검정 조사심의회 총회를 열어 일선 고등학교가 2027년도부터 사용할 교과서 심사 결과를 확정했다. 새로운 고교 정치·경제, 지리탐구 교과서 대부분에는 현재 사용 중인 교과서와 마찬가지로 독도 영유권을 주장하는 일본 정부 견해가 실렸다.

일본, 고교 교과서 검정 결과 발표···‘독도는 일본땅’ 주장 이어가

일본에서 내년부터 사용되는 고등학교 사회과 교과서 상당수에 독도가 일본 고유 영토라는 일방적 주장이 또다시 포함됐다. 일본 문부과학성은 24일 교과서 검정 조사심의회 총회를 열고 일선 고등학교가 2027년도부터 사용할 교과서 심사 결과를 확정했다. 11개 교과 224권이 검정을 신청했고 220권이 합격했다고 마이니치신문은 보도했다. 새로운 고교 정치·...

https://www.khan.co.kr/article/202603241653001

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