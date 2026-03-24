‘이게 투기지 투자냐?’ 트럼프의 입에 뒤집힌 금융시장···시장의 불신은 여전

미국과 이란의 ‘강대강’ 대치로 충격에 빠졌던 금융시장이 미국과 이란의 협상 가능성이 나오자 24일 회복세를 보였다. 유가는 하락했고, 전날 1520원에 육박했던 원·달러 환율은 1500원 밑으로 내려왔다. 코스피 지수도 3% 가까이 반등했다. 시장이 ‘안도’의 흐름을 보였지만 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에 금융시장이 좌지우지되는 등 시장의 불확실성은 해소되지 못하고 있다.

이날 국내 금융시장은 하루종일 ‘중동발 뉴스’에 크게 흔들리는 모습을 보였다.

서울외환시장에서 이날 원·달러 환율은 전날보다 22.1원 내린 달러당 1495.2원에 주간거래를 마감해 나흘만에 주간종가가 1500원을 밑돌았다.

전날 미국의 이란 공격 유예와 대화 재개 소식을 반영해 환율은 이날 오전 26.4원 내린 1490.9원에 개장했다가 오전 이란이 대화 소식을 부인하고 사우디아라비아 등이 참전을 검토한다는 소식이 전해지면서 다시 1500원을 넘기기도 했다. 이후 파키스탄에서 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 대면 협상에 나선다는 소식이 전해지면서 환율도 다시 하락세를 보였다.

코스피도 롤러코스터를 탔다. 전장보다 232.45포인트(4.30%) 오른 5638.20에 거래를 시작한 코스피는 이날 오전 불안심리가 커지자 상승폭을 모두 반납하며 하락전환하기도 했다. 이후 시장에 전쟁 종식 낙관론이 재차 확산되면서 코스피는 전장보다 148.17포인트(2.74%) 오른 5553.92에 마감했다.

우선 금융시장이 대체로 반등한 것은 트럼프 대통령이 금융시장의 압박을 견디지 못해 정책 경로를 바꾸는 ‘타코(TACO·트럼프는 항상 꽁무니를 뺀다)’의 영향이 컸다. 이경민 대신증권 연구원은 “트럼프 대통령의 ‘타코’가 미국 증시 개장 전에 나왔다는 것은 트럼프 대통령이 주식시장과 유가 등 지지율에 영향을 줄 수 있는 금융시장 변수를 의식하고 있다는 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령의 이란에 대한 공격 유예 소식 직후 브렌트유는 단숨에 10% 넘게 하락했고, 미 국채 금리도 하락세를 보였다.

그러나 트럼프의 발언에 따라 시장이 급등락하다 보니 개미투자자 사이에서도 요즘 주식투자는 ‘투자가 아니라 투기’라는 말이 나온다. 투자자 커뮤니티에선 전날 트럼프의 ‘타코’를 예측한 글이 화제가 되는 등 투자 성공을 위해선 ‘트럼프 화법’을 공부해야 한다는 우스갯소리도 나온다.

다만 중동의 지정학적 우려가 여전한 만큼 미국 월가에서도 ‘신중론’이 나온다. 지난해 4월엔 미국 S&P500 지수도 급반등에 성공했지만, 이달엔 여전히 낙폭을 회복하지 못하고 있다. 해외 투자은행(IB) 모건스탠리의 크리스 라킨 연구원은 블룸버그통신에 “우리는 여전히 헤드라인에 좌우되는 시장에 살고 있다”며 “안도 랠리가 지속되려면 지정학적 측면에서 실질적인 후속 조치가 필요할 것”이라고 말했다.