‘유럽의 마지막 독재자’ 루카셴코, 북한 방문한다…친러시아 국가 간 연대

“김정은 동지 초청, 루카셴코 동지 공식 방문”

알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 북한을 방문한다. 벨라루스는 북한과 함께 러시아의 우크라이나 침공을 지지한 몇 안 되는 국가 중 하나다.

조선중앙통신은 24일 “국무위원장 김정은 동지의 초청에 의해 벨라루스 공화국 대통령 루카셴코 동지가 조선민주주의인민공화국(북한)을 공식 방문하게 된다”고 보도했다. ‘유럽의 마지막 독재자’로 불리는 루카셴코 대통령은 1994년에 집권해 지난해 대선에서 7선에 성공해 2030년까지 임기가 보장돼 있다.

통신은 루카셴코 대통령이 방북하는 구체적인 날짜는 밝히지 않았다. 앞서 지난해 9월 중국 베이징에서 열린 중국 전승절 80주년 기념식에서 김 위원장이 루카셴코 대통령을 북한으로 초청했다고 로이터 통신은 보도했다.

북한과 벨라루스는 러시아의 우크라이나 침공을 지지하는 국가다. 벨라루스는 러시아군이 벨라루스에 주둔해 대규모 군사훈련을 하는 것을 허락했고, 북한은 러시아에 파병했다. 북한과 벨라루스, 러시아 등은 지난달 유엔총회가 우크라이나 평화를 지지하는 결의를 할 당시 반대 의사를 나타냈다. 유럽연합(EU) 정상들은 지난해 10월 “이란·벨라루스·북한이 (러시아에) 제공하는 지속적인 군사 지원을 강력히 규탄한다”고 밝히기도 했다.

이번 루카셴코 대통령의 방북으로 양국간 연대는 강화될 것으로 보인다. 최선희 외무상은 지난해 10월 벨라루스 민스크를 방문해 외교장관 회담을 열고 “국제무대에서 공동의 이익을 수호하기 위한 노력을 강화”하는데 의견을 같이했다. 김 위원장은 전날 최고인민회의 제15기 1차 회의 시정연설에서 “전통적인 친선관계가 있는 나라들과 국가 간 관계를 발전적 견지에서 계속 개선·강화해야 한다”고 밝혔다.

이번 루카셴코 대통령의 방북이 벨라루스가 러시아·이란·미얀마와 함께 추진하는 ‘다양성과 다극성에 관한 유라시아 헌장’을 준비하기 위한 것이라는 관측도 나온다. 두진호 한국국가전략연구원 유라시아센터장은 “유라시아 헌장은 유라시아의 잠재적 역량 등 다양성이 존중받고, 다극질서가 출현해야 한다는 당위성을 강조하는 내용”이라며 “권위주의 진영의 결속을 견인하고 세력화하려는 것”이라고 말했다.