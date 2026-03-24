일 자위대원 자칭 “신의 이름으로”···주일 중국대사관에 괴한 침입, 외교관 신변 위협

중 외교부 “일본에 강력 항의”

중국 외교부가 도쿄에 있는 주일 중국 대사관에 괴한이 침입한 사건이 발생해 일본 정부에 강력하게 항의했다고 밝혔다.

린젠 중국 외교부 대변인은 24일 정례브리핑에서 “일본 자위대원이라고 자칭한 인물이 담을 넘어 주일 중국대사관에 강제 침입하는 사건이 있었다”며 “중국은 이번 사건에 깊은 충격을 받았으며 일본 측에 엄중하고 강력히 항의했다”고 말했다.

린 대변인은 “이 인물은 ‘신의 이름으로 중국 외교관을 살해하겠다’고 위협했다”면서 “이 사건은 ‘외교관계에 관한 비엔나 협약’을 심각하게 위반했고, 중국 외교 인력의 신변 안전과 외교시설 안전을 위협했으며, 그 성격과 영향이 매우 악질적”이라고 말했다.

외교관계에 관한 비엔나 협약에는 외교관이 신변 안전을 보장받고 주재국 정부로부터 어떤 형태의 체포나 구금, 압수수색도 당하지 않아야 한다는 내용이 담겨 있다.

린 대 변인은 “이 사건은 일본 내 극우 사상과 세력이 창궐하고 있음을 보여주며, 신군국주의의 위험성을 드러낸다”며 “또한 일본 정부가 역사와 대만 등 중·일 관계의 핵심 사안과 관련해 잘못된 정책을 취하고 있음을 보여준다”고 말했다.

린 대변인은 “일본은 자위대 관리에 실패했고 중국 공관과 외교 인력 보호 의무를 이행하지 못했다”며 “중국은 일본 측에 즉각적인 조사와 관련자에 대한 엄중한 처벌, 책임 있는 답변을 요구한다”고 촉구했다.

해당 사건은 이날 오전 일본에서 발생한 것으로 알려졌지만 중국 외교부 발표 이전까지 보도되지 않았다.

이날 브리핑에서 일본이 중국과의 외교 관계와 관련한 표현을 ‘가장 중요한 관계’에서 ‘전략적이고 상호이익적 관계’로 격하하는 방안을 검토 중이라는 현지 보도가 나왔다며 이에 대한 논평을 요청하자

린 대변인은 구체적 답변을 피하고“현재 중·일 관계 상황의 근본 원인은 다카이치 사나에 일본 총리의 대만 관련 잘못된 발언에 있다”고만 답했다.

일본 교도통신은 이날 베이징에서 열린 정부가 주도하는 글로벌 기업 대상 연례 투자 유치 행사인 ‘중국발전포럼’에 일본 기업이 초대되지 않았다고 보도했다. 이재용 삼성전자 회장과 팀 쿡 애플 최고경영책임자(CEO) 등은 포럼에 참석했다.