[속보] 민주당 서울시장 박주민·정원오·전현희 3파전 확정

6·3 지방선거 더불어민주당 서울시장 본경선 진출자로 박주민 의원·정원오 전 성동구청장·전현희 의원(기호순)이 24일 확정됐다.

민주당 중앙당선거관리위원회는 지난 23일부터 이날까지 권리당원 투표 100% 방식으로 진행된 예비경선 결과 예비후보 5명 가운데 이들 3명이 본경선에 진출한다고 밝혔다. 김형남 전 군인권센터 사무국장과 김영배 의원은 고배를 마시게 됐다.

본경선은 오는 4월 7~9일 치러지며 당원투표와 여론조사 결과를 각각 50% 반영한다. 본경선에서 과반 득표자가 없으면 최다 득표자 2명 간 결선투표가 4월 17~19일 진행돼 최종 후보는 19일 확정된다.

서울시장 경선 후보가 3명으로 좁혀지면서 경쟁은 더욱 격화됐다. 특히 정원오 전 구청장에 대한 다른 후보들의 네거티브 공세가 거세졌다.

박 의원은 이날 MBC라디오 <김종배의 시선집중>에서 정 전 구청장을 향해 “도덕적 감수성이자 민주당 DNA를 안 갖추고 있거나 매우 부족한 게 아닌가. 정무적 판단 감각도 굉장히 떨어진다”라고 말했다. 정 전 구청장이 구청장 재직 시절 김건희 여사의 주가조작 의혹에 연루된 도이치모터스 후원 골프 행사에 참석했다며 국민의힘이 제기한 의혹을 전날에 이어 이날도 거론했다. 박 의원은 전날 정 전 구청장이 해당 행사에서 골프를 친 것으로 보이는 사진도 공개했다.

전 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “팩트와 법령에 기초한 정책 검증을 네거티브라고 비난하는 정 후보 측 입장에 깊은 유감을 표한다”며 정 전 구청장이 성과로 홍보하는 ‘성공버스’(성동형 공공버스)를 “오세훈 시장의 ‘한강 버스’와 다름없다”고 했다. 성수동 젠트리피케이션을 조례로 막아왔다는 정 전 구청장 주장에는 “성수동은 서울에서 상가 임대료 상승률이 제일 높은 곳”이라고 반박했다.

반면 정 전 구청장은 이날 페이스북에 “위기 극복에 투표해 달라”며 “마지막까지 쏟아지는 말보다 누가 결국 이길 후보인지, 누가 서울을 바꿀 후보인지 현명하게 판단해 달라”고 말했다. 정 전 구청장 선거대책위 박경미 대변인은 이날 입장문을 내고 “성동구 체육 행사는 30여개 기업이 함께 후원한 것이고, 도이치모터스는 현금이 아닌 물품 협찬 방식이었다”며 “국민의힘에서 쏘아 올린 공포탄을 민주당의 타 후보들이 포탄으로 가공해 우리 진영에 던지는 자폭적 공세가 펼쳐지고 있다”고 말했다.

민주당 내부에선 여야 간 접전이 예상되는 서울시장 선거 판세를 고려해 경선 과정에서 후보들의 메시지 관리가 필요하다는 지적이 나온다. 정 전 구청장 측 의원은 이날 통화에서 “(같은 당 후보들이) 제기하는 의혹에 대해 (입장문 발표를) 넘어서는 단호한 조치가 필요할 것 같다”고 말했다. 반면 서울 지역의 한 의원은 “도이치모터스 의혹에 대해선 국민의힘도 내로남불처럼 비칠 수 있어 여당 후보를 세게 공격하기가 쉽지 않을 것”이라고 말했다.