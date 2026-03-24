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본문 요약

6·3 지방선거 더불어민주당 서울시장 본경선 진출자로 박주민 의원·정원오 전 성동구청장·전현희 의원이 24일 확정됐다.

반면 정 전 구청장은 이날 페이스북에 "위기 극복에 투표해 달라"며 "마지막까지 쏟아지는 말보다 누가 결국 이길 후보인지, 누가 서울을 바꿀 후보인지 현명하게 판단해 달라"고 말했다.

정 전 구청장 선거대책위 박경미 대변인은 이날 입장문을 내고 "성동구 체육 행사는 30여개 기업이 함께 후원한 것이고, 도이치모터스는 현금이 아닌 물품 협찬 방식이었다"며 "국민의힘에서 쏘아 올린 공포탄을 민주당의 타 후보들이 포탄으로 가공해 우리 진영에 던지는 자폭적 공세가 펼쳐지고 있다"고 말했다.

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[속보] 민주당 서울시장 박주민·정원오·전현희 3파전 확정

입력 2026.03.24 18:34

수정 2026.03.24 18:38

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  • 박하얀 기자

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더불어민주당 서울시장 예비후보들이 지난 20일 서울 마포구 JTBC에서 열린 예비경선 합동토론회에서 기념 사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 김형남, 정원오, 전현희, 박주민, 김영배 예비후보. 국회사진기자단

더불어민주당 서울시장 예비후보들이 지난 20일 서울 마포구 JTBC에서 열린 예비경선 합동토론회에서 기념 사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 김형남, 정원오, 전현희, 박주민, 김영배 예비후보. 국회사진기자단

6·3 지방선거 더불어민주당 서울시장 본경선 진출자로 박주민 의원·정원오 전 성동구청장·전현희 의원(기호순)이 24일 확정됐다.

민주당 중앙당선거관리위원회는 지난 23일부터 이날까지 권리당원 투표 100% 방식으로 진행된 예비경선 결과 예비후보 5명 가운데 이들 3명이 본경선에 진출한다고 밝혔다. 김형남 전 군인권센터 사무국장과 김영배 의원은 고배를 마시게 됐다.

본경선은 오는 4월 7~9일 치러지며 당원투표와 여론조사 결과를 각각 50% 반영한다. 본경선에서 과반 득표자가 없으면 최다 득표자 2명 간 결선투표가 4월 17~19일 진행돼 최종 후보는 19일 확정된다.

서울시장 경선 후보가 3명으로 좁혀지면서 경쟁은 더욱 격화됐다. 특히 정원오 전 구청장에 대한 다른 후보들의 네거티브 공세가 거세졌다.

박 의원은 이날 MBC라디오 <김종배의 시선집중>에서 정 전 구청장을 향해 “도덕적 감수성이자 민주당 DNA를 안 갖추고 있거나 매우 부족한 게 아닌가. 정무적 판단 감각도 굉장히 떨어진다”라고 말했다. 정 전 구청장이 구청장 재직 시절 김건희 여사의 주가조작 의혹에 연루된 도이치모터스 후원 골프 행사에 참석했다며 국민의힘이 제기한 의혹을 전날에 이어 이날도 거론했다. 박 의원은 전날 정 전 구청장이 해당 행사에서 골프를 친 것으로 보이는 사진도 공개했다.

전 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “팩트와 법령에 기초한 정책 검증을 네거티브라고 비난하는 정 후보 측 입장에 깊은 유감을 표한다”며 정 전 구청장이 성과로 홍보하는 ‘성공버스’(성동형 공공버스)를 “오세훈 시장의 ‘한강 버스’와 다름없다”고 했다. 성수동 젠트리피케이션을 조례로 막아왔다는 정 전 구청장 주장에는 “성수동은 서울에서 상가 임대료 상승률이 제일 높은 곳”이라고 반박했다.

반면 정 전 구청장은 이날 페이스북에 “위기 극복에 투표해 달라”며 “마지막까지 쏟아지는 말보다 누가 결국 이길 후보인지, 누가 서울을 바꿀 후보인지 현명하게 판단해 달라”고 말했다. 정 전 구청장 선거대책위 박경미 대변인은 이날 입장문을 내고 “성동구 체육 행사는 30여개 기업이 함께 후원한 것이고, 도이치모터스는 현금이 아닌 물품 협찬 방식이었다”며 “국민의힘에서 쏘아 올린 공포탄을 민주당의 타 후보들이 포탄으로 가공해 우리 진영에 던지는 자폭적 공세가 펼쳐지고 있다”고 말했다.

민주당 내부에선 여야 간 접전이 예상되는 서울시장 선거 판세를 고려해 경선 과정에서 후보들의 메시지 관리가 필요하다는 지적이 나온다. 정 전 구청장 측 의원은 이날 통화에서 “(같은 당 후보들이) 제기하는 의혹에 대해 (입장문 발표를) 넘어서는 단호한 조치가 필요할 것 같다”고 말했다. 반면 서울 지역의 한 의원은 “도이치모터스 의혹에 대해선 국민의힘도 내로남불처럼 비칠 수 있어 여당 후보를 세게 공격하기가 쉽지 않을 것”이라고 말했다.

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