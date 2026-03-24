트럼프 “이란과 15개항 합의”… 호르무즈 공동관리도 시사

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 이란과 협상해 15가지 사안에 합의했다면서 이란의 고농축 우라늄을 미국이 갖게 될 것이라고 밝혔다. 이란 당국자가 미국과 협상한 적이 없다고 부인하는 등 종전 관련 미·이란 간 주장이 엇갈리고 있다.



트럼프 대통령은 플로리다 웨스트팜비치 공항에서 기자들에게 “우리(미·이란)는 매우 심도 있는 대화를 진행했다. 주요 쟁점에서, 거의 모든 쟁점에서 합의했다”고 말했다. 그는 양측이 15개 합의점에 도달했다면서 이란이 핵무기를 보유하지 않기로 했다고 말했다. 이란은 이번 전쟁 전에도 핵무기 개발·보유 의사가 없다고 밝혀왔다.



트럼프 대통령은 “우리는 핵폭탄도, 핵무기도 없기를 바란다”면서 미국이 이란의 고농축 우라늄을 인수해야 한다는 조건이 종전 협상에 포함될 것이라고 말했다. 그는 “우리는 그것을 얻게 될 것으로 생각한다. 우리는 그 점에 합의했다”고 밝혔다. 이란에는 60% 농축 우라늄 440㎏이 있는 것으로 알려져 있다.



트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 미·이란이 공동 관리할 가능성도 시사했다. 그는 호르무즈에 대해 “공동으로 통제될 수 있을 것이다. 아마도 나와 아야톨라(이란 최고지도자)”가 함께할 수 있을 것이라고 말했다. 그는 “오늘은 이란과 전화로 협의할 것 같다. 하지만 ‘아주 곧’ 우리는 만나게 될 것”이라며 “이란은 합의하고 싶어 하고 우리도 합의를 원한다”고 덧붙였다.



트럼프 대통령은 자신의 맏사위 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프 미 대통령 중동특사가 협상 중이라면서도 이란 측 협상 대표가 누구인지는 공개하지 않았다.



이란은 협상 사실을 부인했다. 이란 측 협상 대표로 거론되는 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 엑스에서 “미국과 어떤 협상도 진행된 바 없다. 금융·원유 시장을 조작하고 미·이스라엘이 수렁에서 벗어나는 데 가짜뉴스가 이용되고 있다”고 밝혔다. 다만 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 “최근 며칠간 우호 국가를 통해 미국이 종전을 위해 협상을 요청한다는 메시지를 받았다”며 제3국의 중재 시도가 있었던 사실은 인정했다.

