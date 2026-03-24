페인트 55% 인상 ‘고유가 쓰나미’

원자재값 급등에 KCC 등 줄인상…산업계 전반 물가상승 불가피 유통업계도 포장재 대란 우려…정부, 수급 불안 나프타 ‘수출 통제’

국내 페인트 업계 1위 KCC가 제품 가격을 최대 40% 인상하기로 했다. 이미 노루페인트 등은 최대 55%까지 가격을 올렸다. |



에너지 대란이 전방위적인 물가 인상으로 이어지는 모습이다. 정부가 늑장 대응했다는 비판이 나온다.



업계에 따르면 KCC는 24일 중동 사태에 따른 원자재 수급 불안과 고환율을 이유로 페인트 가격을 최소 10%에서 최대 40% 인상하겠다는 공문을 거래처와 대리점에 발송했다. KCC는 인상 가격을 4월6일부터 적용한다고 공지했다.



KCC가 가격을 인상한 제품은 아파트·빌라 외벽에 사용되는 건축용, 발전소 등에 쓰이는 플랜트용, 공업용 도료 등이다.



앞서 삼화페인트공업과 노루페인트는 전날부터 가격 인상에 들어갔다. 제품별로 20%에서 55% 가격이 상승했다. 제비스코 역시 다음달 1일부터 15% 이상 가격 인상을 예고했다.



페인트는 석유 원자재 비중이 50%가 넘는 제품이다. 특히 시너 등 용제류는 유가 변화에 예민하게 영향을 받는다.



페인트는 산업계 필수 소재로 꼽힌다. 건설은 물론 자동차·가전 등 다양한 산업에 연쇄 작용을 일으킬 수 있다. 특히 아파트 외벽 도색과 창호 마감재 가격이 오르면서 분양 가격에도 영향을 미칠 것으로 전망된다.



산업통상부 관계자는 “페인트 업계가 원자재 가격 인상에 따라 어려움을 겪는 부분은 업계와 협의를 통해 지원 방안을 모색하겠다”고 밝혔다.



유통업계도 ‘포장재 대란’을 우려하고 있다. 포장재 핵심 원료인 나프타 수급이 원활하지 못할 경우 라면·과자 봉지와 플라스틱 용기 등 포장재 가격이 오를 수밖에 없는 구조이다.



한 식품업체 관계자는 “현재 다양한 수급처를 찾고 있지만, 이런 상황이 2개월 이상 이어지면 포장재 공급 부족에 따른 가격 인상으로 각종 제품값도 연쇄적으로 오를 것”이라고 말했다.



양기욱 산업부 산업자원안보실장은 이날 언론브리핑에서 나프타 수급난이 포장재 등 소비재까지 영향을 미친다는 지적에 “전자제품에 들어가는 폴리프로필렌(PP)과 내외장재용 플라스틱(ABS)은 관리가 필요하다고 생각한다”고 말했다.



양 실장은 “나프타 수출 제한조치를 할 수 있도록 관계 부처와 논의하고 있다”고 밝혔다.



이처럼 석유화학 업체의 나프타분해시설(NCC)이 잇달아 가동을 중단하고 소비재 가격까지 치솟자, 정부가 늑장 대응에 나선 것 아니냐는 비판도 나온다.

