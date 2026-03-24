본선은 어쩌나…국힘 지선 후보들 ‘윤어게인’ 구애 경쟁

박형준, 손현보 목사 아들 영입 윤갑근 ‘윤어게인’ 기치 전면에 중도층 표심 얻기에 ‘부담’ 지적

국민의힘 6·3 지방선거 광역단체장 후보 경선이 일부 지역에서 윤어게인 세력을 겨냥한 구애 경쟁으로 전락하고 있다. 장동혁 대표 체제에서 강성 보수층의 당내 영향력이 커진 결과로 풀이된다. 이러한 전략이 경선 우위를 점하는 데 도움이 될 수 있으나 중도층 표심이 중요한 본선에선 부담으로 작용할 수 있다는 지적이 제기된다.



부산시장 3선에 도전하는 박형준 부산시장의 노선 변화가 단적인 예로 꼽힌다. 박 시장은 24일 CBS 라디오에서 “보수의 가치를 제대로 세우고 이를 가지고 광범한 연합을 해야 한다”며 “강성 보수, 중도 보수 등 다양한 사람을 엮어내야만 선거에서 승리할 수 있다”고 말했다.



박 시장은 특히 공동선거대책본부장으로 영입한 손현보 부산 세계로교회 목사의 아들 손영광 울산대 교수를 두고 “역량이 뛰어난 사람이고 생각의 균형을 갖고 있는 사람”이라고 했다. 손 목사는 지난해 전국 각지에서 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대하는 세이브코리아 집회를 개최하며 윤어게인의 구심점 역할을 했다. 손 교수도 당시 집회 연단에 올라 12·3 내란에 대해 “점점 따뜻해지는 물속에서 죽어가는 개구리가 한번 살아보겠다고 점프를 해본 상황인 것”이라며 옹호했다.



박 시장은 당 차원의 12·3 내란 사과를 주장하는 등 중도 보수 성향 인사로 분류돼왔다. 박 시장의 변모는 당내 경선과 무관치 않다는 분석이 나온다. 경선 상대인 주진우 국민의힘 의원은 강성 보수층 사이에서 인지도가 높은 것으로 평가되는데, 박 시장이 이에 맞서기 위해 ‘우향우’하고 있다는 것이다. 한 국민의힘 관계자는 “박 시장이 경선에서 강성 보수층에게 어필하려고 하다 기존에 구축해온 개혁적, 합리적 보수 이미지를 본인 스스로 깎아 먹고 있다”며 “본선에서 다시 중도 보수 이미지를 내세우더라도 국민들이 납득할지 의문”이라고 말했다.



윤 전 대통령 변호인 출신으로 충북지사 후보 본경선에 진출한 윤갑근 변호사는 윤어게인 세력 포섭을 경선 전략으로 세웠다는 평가가 나온다. 윤 변호사는 지난 16일 언론 인터뷰에서 “(윤어게인과의) 절연 문제에 집착하는 사람들은 국민의힘을 붕괴시키려고 하는 위장 보수 세력”이라고 말했다. 윤 변호사의 선거사무소 개소식에는 극우 유튜버 전한길씨, 황교안 자유와혁신 대표를 비롯한 윤어게인 세력이 대거 참석한 바 있다.



주호영 의원, 이진숙 전 방송통신위원장 컷오프(공천 배제)로 내홍에 휩싸인 대구시장 경선의 향후 판세에도 윤어게인의 영향력이 클 것이라는 전망이 나온다. 여론조사 1위를 기록한 이 전 위원장의 강성 보수층 표심이 누구에게로 향하느냐에 좌우될 가능성이 있어서다.

