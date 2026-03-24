경찰, ‘3명 사망’ 영덕 풍력발전기 화재 수사 착수…업무상과실치사 혐의도 검토

소방당국, 이틀째 ‘속불’ 진화 작업 영덕군, 정부에 전면 철거 건의키로

경찰이 노동자 3명이 숨진 경북 영덕군 풍력발전단지 화재 사건에 대한 수사에 착수했다. 영덕군은 단지 내 풍력발전기를 전면 철거하는 방안을 추진키로 했다.



경북경찰청 광역범죄수사대 중대재해수사팀은 24일 “사고 원인과 책임 소재를 가리기 위해 참고인 조사를 벌일 계획”이라고 밝혔다.



수사팀은 시공 및 정비 업체를 대상으로 사고 당시 현장 상황과 작업 내용 등을 파악해 안전수칙 준수 여부, 관리 책임 구조 등을 살피기로 했다. 업무상과실치사 혐의 적용이 가능한지 여부, 시설 결함 및 전기적 요인 등 다양한 가능성을 열어두고 수사 중이다.



발전기 수리 업체 대표는 연합뉴스에 “(사고 당일) 불똥이 튀는 작업 자체가 없었다고 봐야 한다”며 “그날 작업자들이 한 일은 연삭기 등 블레이드 보수에 필요한 장비와 자재를 발전기 상부에 옮겨놓은 것이 전부”라고 말했다. 이어 그는 “2023~2024년에도 이곳 풍력발전단지에서 크랙 등 보수 작업을 했으며, 당시 문제가 발생한 적은 없다”면서 “(사망한) 작업자들 모두 풍력발전기 보수 경력만 최소 5년 이상인 베테랑”이라고 했다.



경찰 관계자는 “풍력발전기를 정밀 감식하기 전까지는 화재 원인을 명확히 밝힐 수 없어 구체적인 혐의 적용 대상이나 책임 범위는 특정하기 이르다”고 말했다.



소방당국은 사고 발전기(19호기) 주변에서 발전기 안에 남아있는 속불 진화 등 작업을 벌였다. 소방당국은 발전기 내부에 유류물질이 남아 있어 완진까지 시간이 걸릴 것으로 내다봤다. 소방 관계자는 “풍력발전기가 80여m 높이에 있어 지상에서의 진화 작업이 불가능하고, 정밀한 진압 작업이 어려운 점 등을 이유로 헬기 활용도 제한되는 상황”이라고 밝혔다.



화재 때문에 발전기가 심하게 달아오른 데다 아직 공중에 남아있는 날개 1개가 추락할 수도 있어 중장비를 이용한 해체 작업도 여의치 않다.



경찰은 숨진 노동자들의 정확한 사인을 규명하기 위해 조만간 부검을 진행할 계획이다. 고용노동부는 산업안전보건법, 중대재해처벌법 적용 여부를 검토하는 중이다.



지난 23일 불이 난 창포리 풍력발전단지에는 풍력발전기 24기가 있다. 이 발전기들은 2005년 준공돼 설계수명 20년을 넘긴 노후 기종이다. 올 2월에도 발전기 타워가 붕괴되는 사고가 발생했다. 사고가 잇따르자 영덕군은 풍력발전기를 전면 철거하는 방안을 정부에 건의하기로 했다.

