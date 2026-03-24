광주교육청 보급 노트북, 부모들 ‘골머리’

중학교 신입생에 6년간 1대씩 대여 파손·분실 잦아 반납 때 비용 부담

광주시교육청이 관내 모든 중고생에게 노트북을 보급하면서 기기 파손과 분실 등으로 인한 학부모들의 수리비 등의 부담도 커지고 있다는 지적이 제기됐다.



24일 광주교육시민연대에 따르면 시교육청은 2023년부터 관내 모든 중고등학생에게 노트북 등을 1대씩 대여해 주는 ‘스마트 기기 보급’ 사업을 진행하고 있다.



중학교에 입학한 학생들에게 새 노트북을 지급한 뒤 고교 졸업 시까지 6년 동안 사용한 뒤 반납받는 방식으로 운영된다. 노트북은 학교뿐 아니라 학생들이 휴대해 집에서도 사용할 수 있다. 유해 사이트 등은 접속하지 못하도록 하는 프로그램도 설치돼 있다. 시교육청은 올해 노트북 1만3600여대를 새로 구매하기 위해 247억원의 예산을 투입했다.



학생이 사용 도중 노트북을 파손하거나 분실하면 일정 비용을 학부모들이 부담해야 한다. 교육청은 기기를 분실할 경우 학부모가 40%, 파손 등으로 수리를 받으면 비용의 20%를 내도록 하고 있다. 나머지는 교육청이 부담한다.



모든 중고생들이 노트북을 휴대하게 되면서 수리 건수와 비용도 증가하고 있다. 교육청 자료를 보면 수리 건수는 2023년 467건에서 2024년 3071건, 2025년에는 4735건으로 급증했다.



전체 수리 비용도 2023년 2억9000만원에서 2024년 3억1400만원으로 증가했고, 지난해에는 5억9000만원으로 크게 늘었다. 이 중 학부모가 부담한 비용은 2023년 5700만원에서 2024년 6800만원, 지난해에는 1억2700만원으로 급증했다.



광주교육시민연대는 “모든 학생에게 노트북을 지급하면서 이동 중 파손과 분실 위험도 커졌다”면서 “학부모와 교육청의 재정 부담으로 이어지고 있는 만큼 사업을 전면 재검토해야 한다”고 밝혔다.

