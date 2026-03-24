서울 양천구, 고가 육아용품 50여종 대여 시작

1인 1품목 30일…연회비 1만원

서울 양천구가 구민들에게 구매 부담이 큰 육아용품을 대여하는 사업을 시작한다고 24일 밝혔다.



대여 품목은 유아차와 카시트, 아기침대, 하이체어, 아기띠 등의 고가 육아필수템 50여종이다. 대여 기간은 1인 1품목 기준 30일이며, 1회 연장이 가능하다.



이용 대상은 양천구에 거주하거나 직장과 사업장, 학교 등 생활권을 두고 있는 0~24개월 영아 가정이다. 연회비 1만원만 내면 모든 육아용품을 대여할 수 있다.



대여를 원하는 사람은 양천구 육아종합지원센터 홈페이지에 가입한 후 대여점을 방문하면 된다. 연회비를 납부하고 회원 카드를 발급받아 대여할 수 있다.



대여품은 해누리타운 4층 ‘해누리 장난감도서관’ 내 마련된 ‘육아용품 대여점’에 전시돼 있다. 운영 시간은 화요일부터 토요일, 오전 9시30분부터 오후 5시30분까지다. 이기재 양천구청장은 “육아 가정에 실질적인 도움을 제공하기 위해 사전 수요조사를 시행하고 선호도가 높은 육아용품들 중심으로 구성했다”며 “아이 키우기 좋은 양천구를 만들기 위해 체감도 높은 육아 지원 정책을 확대해 나가겠다”고 말했다.

