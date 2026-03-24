서울시, 전국 첫 ‘일차의료 방문 진료 지원센터’ 25일부터 운영

통합돌봄 서비스 앞두고 설치 노인·장애인에 58개 서비스 제공 주민센터 통해 한 번만 지원 신청 퇴원 환자 위한 단기 회복 시설도

노인 및 장애인이 살던 곳에서 의료·돌봄 서비스를 한 번에 받는 ‘서울형 통합돌봄 서비스’ 시행을 앞두고 서울시가 전국 최초로 ‘일차의료 방문 진료 지원센터’를 설치, 운영에 들어간다고 24일 밝혔다.



서울형 통합돌봄은 돌봄이 필요한 노인(고령 장애인 포함)과 65세 미만 장애인(지체·뇌병변)을 대상으로 보건의료·건강·장기요양·일상돌봄·주거 5개 분야의 58개 서비스를 연계·제공하는 제도다. 본인 또는 가족이 주민센터를 통해 한 번만 신청하면 담당 공무원이 방문해 지원회의를 거쳐 서비스를 제공한다.



일차의료 방문 진료 지원센터는 25일부터 본격 가동된다. 올해는 일차의료 방문 진료기관 2500개를 확보하고, 2030년까지는 7000개로 늘려 찾아가는 방문 진료 서비스를 강화할 계획이다.



서울시는 상급종합병원 13곳·시립병원 7곳과 업무협약을 맺고 퇴원 환자의 안정적 회복과 지역사회 정착을 돕기 위한 ‘병원·25개 자치구 간 공식 연계 체계’도 구축한다.



병원이 퇴원 전 환자 의료·돌봄 필요도를 판단해 자치구에 의뢰하면, 구는 사전 조사로 맞춤형 계획을 수립해 퇴원 전부터 지원한다.



건강장수센터는 기존 17곳에서 올해 33곳까지 늘려 통합돌봄의 지역 거점 기능을 강화할 방침이다.



올해 하반기부터는 병원 퇴원 환자나 시설 퇴소(예정)자가 지역사회로 원활히 복귀할 수 있도록 돕는 ‘단기 회복 시설’도 일부 자치구에서 시범 운영한다. 퇴원 환자 등이 일정 기간 거주하며 의료·재활·요양·돌봄 서비스를 집중 지원받는 곳으로, 일종의 중간집 역할을 하게 된다. 단기 회복 시설에는 건강장수센터 의료진이 방문해 건강 관리 및 일차 방문 진료 의료기관 등의 연계를 지원한다.



돌봄이 필요한 사람이 살던 곳에서 안전하게 독립적인 생활을 할 수 있도록 환경을 개선하는 주거 지원도 이뤄진다. 희망 집수리 사업 등을 통해 가정 내 안전 손잡이 설치 등을 지원한다. 주거 취약 1인 가구에는 클린케어 등의 주택 관리 서비스도 제공한다. 시는 제도의 조기 정착을 돕기 위해 통합돌봄 종합상황실 및 콜센터도 운영한다.



윤종장 서울시 복지실장은 “통합돌봄은 시설·병원 중심과 가족 책임이었던 돌봄 서비스를 지역사회 및 삶 전반에 대한 지원으로 확대하고 돌봄을 사회 공동의 과제로 확장하는 의미가 있다”며 “시와 25개 자치구가 하나의 촘촘한 돌봄 그물망이 돼 ‘통합돌봄의 표준’을 제시해 나가겠다”고 말했다.

