카톡서 챗GPT와 함께 올영·무신사 쇼핑한다

대화 통해 추천받아 상품 구매 네이버도 ‘쇼핑 AI’ 공식 출시

카카오톡 속 챗GPT에서 인공지능(AI) 에이전트와 대화하며 올리브영, 무신사 쇼핑을 할 수 있게 된다. 빅테크 기업 간 경쟁의 무게중심이 AI 모델 성능에서 수익화로 빠르게 옮겨가고 있다.



카카오는 카카오톡 내 ‘챗GPT 포 카카오’의 카카오툴즈 서비스를 개편해 파트너사를 외부로 확대한다고 24일 밝혔다. 이번에 추가된 파트너사는 올리브영과 무신사, 현대백화점, 삼쩜삼, 마이리얼트립, 사람인, 우리의식탁이다.



카카오툴즈는 그동안 선물하기나 예약하기, 카카오맵 등 카카오의 서비스를 비롯해 멜론, 카카오T, 카카오페이 등 계열사 중심으로 서비스를 해왔다. 이번 확대 개편을 통해 이용자들은 뷰티부터 패션, 여행, 푸드, 세무에 이르는 생활 전 영역의 서비스를 하나의 채팅창에서 이용할 수 있게 됐다.



예를 들어 이용자가 카톡 내 챗GPT와 대화하다 “환절기에 쓸 만한 수분크림을 추천해달라”고 하면 AI 에이전트를 통해 올리브영에서 적합한 제품을 추천받아 구매할 수 있다.



이번 개편에는 외부 파트너 외에 카카오뱅크, 카카오 골프예약 등 계열사 서비스도 포함됐다.



AI 에이전트 도입에 박차를 가하는 것은 네이버도 마찬가지다. 네이버는 지난달 말 자체 쇼핑 앱 네이버플러스스토어에 ‘쇼핑 AI 에이전트’를 공식 출시했다.



네이버의 방대한 데이터를 기반으로 상품 정보 요약과 비교, 후기 분석을 통해 이용자의 쇼핑 탐색을 지원하는 것이 특징이다. 이용자가 쇼핑 키워드를 입력하면 AI 에이전트가 쇼핑 이력을 분석한 뒤 구매 팁을 요약해 보여주고 적합한 제품을 소개한다.



네이버는 쇼핑을 시작으로 검색, 지도 등 서비스 전반에 AI를 적용할 계획이다.



정보기술(IT) 기업 간 경쟁이 ‘AI 모델 성능’에서 ‘AI 수익화’로 옮겨가는 현상은 최근 두드러지고 있다. 앤트로픽은 기업 간 거래(B2B) 중심의 구독 상품에 집중하고, 구글은 광고·검색 등 기존 사업과 AI 기능의 결합을 통해 수익 극대화에 힘을 쏟고 있다.

