현대차그룹 보스턴다이내믹스, 미 ‘로봇 전략 수립’ 싱크탱크 참여

첨단제조 로봇 국가안보위원회 주요 관계사로 경쟁력 강화 연구 미 지원·규제정책 영향력 기대

현대자동차그룹의 로보틱스 계열사인 보스턴다이내믹스가 미국의 로봇 전략과 방향을 수립하는 싱크탱크에 주요 관계사로 참여한다.



현대차그룹은 미국 싱크탱크인 특별경쟁연구프로젝트(SCSP)가 최근 출범시킨 ‘첨단제조 로봇 국가안보위원회’에서 보스턴다이내믹스가 활동한다고 24일 밝혔다.



2021년 창설된 SCSP는 에릭 슈밋 전 구글 최고경영자(CEO)가 이끄는 초당파·비영리 민간기구다.



인공지능(AI), 로보틱스 등 첨단기술이 국가 안보, 경제, 사회 등에 미치는 영향을 연구하고, 미국의 중장기 경쟁력 강화 방안을 제시한다.



새롭게 출범한 첨단제조 로봇 국가안보위는 단순 자문기구를 넘어 미국의 차세대 로봇 전략을 수립하는 실질적 정책설계 기구 역할을 맡는다.



이를 위해 위원회는 보스턴다이내믹스와 엔비디아, AMD, 제너럴모터스(GM), 미시간대학, 오하이오 주립대학, 매사추세츠공대(MIT) 산업성능센터 등을 위원단으로 꾸렸다.



보스턴다이내믹스는 미국 내 피지컬 AI·로보틱스 기업의 대표로 참여하는 것으로, 브랜던 슐먼 부사장이 위원으로 활동할 예정이다.



보스턴다이내믹스는 그동안 확보한 로보틱스 연구 사례와 산업현장에서 쌓은 경험을 공유하고 제조, 물류, 인프라 등 다양한 분야에 활용 가능성을 제시할 방침이다.



미국으로선 글로벌 패권경쟁의 새 격전지로 떠오른 로봇산업을 육성해야 할 필요성이 커진 상황이다.



정부의 막대한 지원을 등에 업은 중국 휴머노이드는 공개 행사장에서 ‘칼군무’를 소화하고, 격투기를 시연할 정도로 눈부신 발전을 거듭하는 중이다.



미 상무부는 지난 10일(현지시간) 미국 로봇 제조기업 인사들이 참석한 가운데 로봇산업의 현주소를 점검하고 정부 차원의 지원 방안을 모색하기 위한 회의를 열기도 했다.



이 자리에는 보스턴다이내믹스를 비롯해 엔비디아, 오픈AI, 테슬라 등 주요 기업의 핵심 관계자들이 함께한 것으로 전해졌다.



보스턴다이내믹스는 “위원회 참여를 통해 미국 로봇산업의 규제, 지원 정책 수립 과정에서 영향력을 행사할 수 있게 됐다는 점에서 의미가 있다”고 밝혔다.

