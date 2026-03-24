‘더현대 서울’ 온라인판, 내달 6일 오픈

기존 온라인몰 통합 ‘더현대 하이’ “직접 검색·비교하는 구조 탈피”

현대백화점은 프리미엄 큐레이션 전문몰 ‘더현대 하이(Hi)’를 다음달 6일 선보인다고 24일 밝혔다.



더현대 하이는 기존 온라인몰인 ‘더현대닷컴’과 ‘현대식품관 투홈’을 통합한 e커머스로, 각 분야의 특화 전문관을 숍인숍 구조로 구현한다.



입점 브랜드는 3000여개로, 현대백화점 바이어의 직접 검증을 거쳤다. 현대백화점에서 오프라인 매장을 운영 중인 2000여개 브랜드와 다른 e커머스에서 보기 힘들었던 1000여개 브랜드다.



e커머스들은 대개 메인화면 최상단에 특가 상품이나 가격 중심 행사를 배치하지만, 더현대 하이는 특정 계절과 공간·취향 등에 맞는 패션·리빙·식품·뷰티 카테고리 상품을 하나의 ‘라이프스타일 패키지’로 제안하는 방식으로 구성된다.



현대백화점은 특히 소비자가 직접 검색하고 비교해야 하는 기존 쇼핑 구조에서 벗어나 엄선한 상품과 스토리로 개별 취향을 ‘발견’하고 ‘선택’하는 플랫폼을 구현하겠다고 밝혔다.



또 중장기적으로 고객 구매 이력과 선호 카테고리 등 온·오프라인 데이터를 통합 관리하는 시스템을 개발, 도입해 개인별 맞춤 큐레이팅 서비스를 내놓을 계획이다.



가령 현대백화점 오프라인 매장에서 꽃을 구매하고 더현대 하이에서 와인잔을 구매한 소비자에게 특별한 날을 위한 향수나 꽃병 등을 추천해주는 식이다. 여기에 자체 인공지능(AI) 쇼핑 어시스턴트인 ‘헤이디(HEYDI)’를 활용해 개인 맞춤형 정보를 대화형으로 제안하는 서비스도 선보인다.



더현대 하이는 정식 운영을 앞두고 25일부터 오픈 베타 서비스를 운영한다. 정지영 현대백화점 사장은 “‘더현대 서울’을 통해 오프라인 리테일의 새로운 패러다임을 구현했듯 더현대 하이를 통해 디지털 럭셔리의 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.

