홈런왕 고명준·타격왕 윤동희, 그리고 ‘봄데’…“봄기운 그대로”

프로야구 시범경기 마감

고, 11경기 6홈런 SSG 희망으로

LG 이재원도 4홈런 ‘대포 경쟁’

4할 넘은 윤동희 등 롯데 ‘펑펑’

‘정규시즌에도 이만큼만’ 기대

삼성 김성윤은 ‘비공식’ 0.563

시범경기는 가능성의 시간이다. 정규시즌보다 한결 가벼운 마음으로 새 희망을 키운다. 시범경기 기록을 액면 그대로 받아들일 수는 없지만, 시범경기 호성적을 발판 삼아 정규시즌까지 여세를 몰아가는 경우가 적지 않다.



SSG ‘리모델링’의 대표 주자 고명준(24)은 11경기 6홈런으로 시범경기 홈런왕을 차지했다. 24일 인천에서 열린 롯데와의 시범경기 최종전에서만 홈런 2방을 몰아쳤다. 롯데 박세웅을 상대로 4회에는 커브를 잡아당겨 왼쪽 담장을, 6회에는 직구를 밀어서 오른쪽 담장을 넘겼다.



고명준은 전날까지 한화 포수 허인서(5홈런)에 이어 홈런 2위를 달렸지만 마지막 날 연타석포를 쏘아 올리면서 ‘시범경기 홈런왕’ 타이틀을 이력에 추가했다. 28일 인천 홈에서 열리는 시즌 개막전을 누구보다 즐거운 마음으로 기다릴 수 있게 됐다.



고명준은 지난 시즌 이숭용 SSG 감독의 전폭적인 신뢰를 등에 업고 130경기 500타석을 소화했다. 8월까지 OPS 0.700을 밑돌 만큼 부진이 길었지만 이 감독은 경기 전 직접 토스 볼을 올려주며 ‘개인 과외’를 시킬 만큼 고명준을 꾸준히 기용했다.



고명준은 정규시즌 마지막인 9월에만 타율 3할에 6홈런을 몰아치며 사령탑의 오랜 믿음에 화답했다. 올해 고명준이 시범경기 홈런왕 여세를 몰아 정규시즌 출발부터 장타를 몰아친다면 SSG는 지난해 내내 골머리를 앓았던 화력 고민을 털어낼 수 있다.



상무 전역 후 돌아온 ‘잠실 빅보이’ 이재원(27)은 막판까지 고명준, 허인서와 시범경기 홈런왕 경쟁을 이어가다 4홈런으로 마쳤다. 김현수가 KT로 떠났고, 월드베이스볼클래식(WBC)에서 맹타를 휘두른 문보경이 대회 기간 허리 부상에서 아직 완전히 회복하지 못했다.



염경엽 LG 감독은 “너무 기대하지 말라”고 애써 말을 아꼈지만, 김현수 없는 LG 타선이 예년의 위력을 유지하기 위해선 이재원의 활약이 필요하다.



올해도 봄의 롯데는 강력했다. 12경기 8승2무2패로 구단 통산 13번째 시범경기 1위를 차지했다. 팀 타율 0.300을 기록할 만큼 타선 전체가 활활 타올랐다. 그중에서도 외야수 윤동희가 가장 뜨거웠다. 12경기 28타수 12안타, 타율 0.429로 시범경기 타격왕에 올랐다. 시범경기 규정타석 기준 유일한 ‘4할 타자’다. 24일 인천 SSG전 6회 좌월 홈런으로 시범경기 마지막 타석까지 기분좋게 마쳤다.



롯데는 전지훈련 기간 주축 선수들의 ‘도박 파문’으로 뒤숭숭한 시간을 보냈다. 고승민, 나승엽 등 핵심 타자들이 30경기 출장 정지 중징계를 받았다. 시즌 초 전력 공백이 불가피하다. 한동희마저 부상을 당해 전력에서 이탈했다. 윤동희의 활약이 중요할 수밖에 없는 시즌이다.



지난 시즌 타율 0.331로 커리어 하이를 기록한 삼성 김성윤(27)은 올해 시범경기부터 대폭발했다. 시범경기 규정타석(37타석)에 5타석이 모자라 ‘장외 타격왕’에 만족해야 했지만, 누구보다 뜨거운 타격감을 과시했다.



24일 KIA전 4타수 3안타를 포함해 32타수 18안타를 쳐 타율 0.563으로 정규시즌 준비를 마쳤다. 지난 12일 첫 경기 한화전 4타수 3안타를 시작으로 11경기 모두 안타를 생산했다.

