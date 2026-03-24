‘창’ 마시마 vs ‘방패’ 이유정…에이스 대전

그 상대인 FC탑걸무브먼트의 이유정은 "마시마를 꼼짝 못하게 할 것"이라고 말한다.

FC탑걸무브먼트는 이유정이 1차 맨투맨 압박에 나서고, 강보람이 뒤에서 2차 커버를 담당하는 '마시마 샌드위치 수비' 전략을 펼친다.

마시마가 속한 FC원더우먼은 이들의 강철 수비를 뚫을 수 있을까.