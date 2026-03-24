이란, 라리자니 후임 안보수장에 혁명수비대 출신 강경파 ‘하메네이 측근’

이란 정부가 최근 이스라엘의 공습으로 사망한 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장의 후임으로 이슬람혁명수비대(IRGC) 장성 출신 강경파 인사를 임명했다.

반관영 메흐르 통신은 24일(현지시간) 모하마드 바게르 졸가드르(72)가 아야톨라 모즈타바 하메네이최고지도자의 승인을 받은 마수드 페제시키안 대통령의 명령에 따라 최고국가안보회의 사무총장직을 맡게 됐다고 보도했다.

졸가드르 신임 사무총장은 IRGC 준장 출신으로, 이란의 주요 헌법기관 간 갈등을 조정하고 최고지도자의 정책 자문 역할을 하는 국정조정위원회 사무총장에 2021년 임명됐다. 국정조정위원회 사무총장은 최고지도자가 임명하는 만큼 그는 현 최고지도자의 부친인 아야톨라 알리 하메네이의 최측근 인사로 분류할 수 있다.

졸가드르 사무총장은 1997∼2005년 IRGC 부사령관을 맡았고 이슬람주의를 추종하는 ‘자경단’ 성격의 민간조직인 안사르 헤즈볼라를 조직한 것으로 알려졌다.

하메네이 신임 최고지도자는 IRGC 사령관 출신의 초강경 인사 모흐센 레자이(72)를 군사고문에 임명한 데 이어 안보 수장에도 이슬람 혁명에 적극적으로 참여한 ‘아버지 세대’ 군 출신 원로를 기용했다. 졸가드르 사무총장은 레자이 고문과 함께 이슬람 혁명 1년 전인 1978년 이란 남부에서 벌어진 미국 석유회사 경영진을 암살한 사건을 주도했다는 의혹도 받는다.

아버지 하메네이 최고지도자가 피살된 후 그의 역할을 대행해온 것으로 알려진 라리자니 전 사무총장은 지난 16일 밤 이스라엘의 표적 공습에 사망했다.