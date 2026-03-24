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이 대통령 “악질 부동산 범죄, 꼭 뿌리 뽑겠다”···‘7명 구속’ 특별단속 결과 공개

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본문 요약

이재명 대통령은 24일 정부의 부동산 범죄 특별단속 성과를 직접 공개하며 "나라 망치는 악질 부동산 범죄, 꼭 뿌리 뽑겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 그러면서 "망국적 '부동산 공화국' 정상화 없이 대한민국의 미래는 없다"고 덧붙였다.

이 대통령이 공개한 문건에는 국무조정실 주관 '부동산 불법행위 대응 협의회'를 중심으로 경찰이 지난해 10월17일부터 지난 15일까지 부동산 범죄를 단속한 결과가 담겼다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령 “악질 부동산 범죄, 꼭 뿌리 뽑겠다”···‘7명 구속’ 특별단속 결과 공개

입력 2026.03.24 22:12

수정 2026.03.24 22:18

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  • 이유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 24일 오전 청와대에서 열린 11회 국무회의에 참석해 발언하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령이 24일 오전 청와대에서 열린 11회 국무회의에 참석해 발언하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령은 24일 정부의 부동산 범죄 특별단속 성과를 직접 공개하며 “나라 망치는 악질 부동산 범죄, 꼭 뿌리 뽑겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스에 청와대 국민안전비서관실에서 작성한 것으로 보이는 2쪽짜리 문건을 게시하며 이같이 썼다.

이 대통령은 그러면서 “망국적 ‘부동산 공화국’ 정상화 없이 대한민국의 미래는 없다”고 덧붙였다.

이 대통령이 공개한 문건에는 국무조정실 주관 ‘부동산 불법행위 대응 협의회’를 중심으로 경찰이 지난해 10월17일부터 지난 15일까지 부동산 범죄를 단속한 결과가 담겼다. 자료에 따르면 정부는 5개월 간 총 1493명을 단속했고 그중 640명이 검찰에 송치됐다. 구속된 이는 7명이다.

이재명 대통령이 24일 엑스에 올린 ‘부동산 1차 특별단속 결과 및 2차 특별단속 계획’ 자료. 엑스 갈무리

이재명 대통령이 24일 엑스에 올린 ‘부동산 1차 특별단속 결과 및 2차 특별단속 계획’ 자료. 엑스 갈무리

문건에는 집값 띄우기 등 불법 중개, 공급질서 교란행위, 재건축·재개발 비리, 기획부동산, 농지 투기, 명의신탁·미등기전매 등 주요 검거 사례도 상세히 열거됐다. 정부는 오는 26일 자세한 성과를 발표하고 10월31일까지 2차 특별단속을 실시할 예정이다.

이 대통령은 이날 국무회의에서도 “부동산 투기를 방치하면 나라 망한다”며 “정치적 고려는 전혀 할 필요가 없다”고 강조했다.

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