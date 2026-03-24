“유가족이고 XX이고”···74명 사상 안전공업 대표, 임원진에 ‘언론 보도 불만’ 고성·막말

화재 참사로 74명의 사상자가 나온 대전 안전공업 손주환 대표이사가 회사 임원을 대상으로 막말을 했다는 주장이 나와 논란이 인다.

24일 한국노총 안전공업지부 등에 따르면 노조는 이날 손 대표의 막말 여부의 사실 확인에 착수했다. 노조 측에 따르면 손 대표는 이번 화재 참사 관련 언론 보도를 두고 일부 회사 구성원에게 고함을 지르며 폭언을 한 것으로 알려졌다.

일부 언론에 공개된 녹취록 등에 따르면 손 대표는 언론 제보자를 색출해야 한다는 취지로 “야 어떤 X이 만나는지 말하란 말이야. 뉴스에 뭐 ‘사장이 뭐라고 큰소리치고 후배들에게 얘기한다’고 하는데 거기에 대한 변명이 전혀 없는 거야”, “유가족이고 XX이고” 등의 거친 언행을 이어간다.

이번 화재 참사로 숨진 일부 희생자와 관련해 ‘불이 난 공장 현장을 끝까지 살피려다 숨졌다’는 취지의 발언도 한 것으로도 알려졌다.

손 대표는 “조장·반장·리더가, 대표가 죽은 거다. 집에 어머니가 자식이 누구 불에 타 죽을까 봐 뒤돌아보다가 늦어서 죽은 거”라며 희생자의 실명을 거론하기도 한 것으로 전해졌다.

이날 발언은 과거 손 대표가 직원에게 상습적으로 고함과 폭언을 했다는 언론 보도 때문인 것으로 추정된다.

노조 측은 이번 참사 피해자나 노조원 등에게 막말이나 고성을 한 적은 없다면서 “발언 등은 본사의 주요 보직자·임원과 동석한 자리에서 나온 것으로 보인다”며 “유가족에 대한 예의가 아니다. 피해 보상과 엄벌이 이뤄지도록 노력하겠다”고 덧붙였다.