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“유가족이고 XX이고”···74명 사상 안전공업 대표, 임원진에 ‘언론 보도 불만’ 고성·막말

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본문 요약

화재 참사로 74명의 사상자가 나온 대전 안전공업 손주환 대표이사가 회사 임원을 대상으로 막말을 했다는 주장이 나와 논란이 인다.

노조 측에 따르면 손 대표는 이번 화재 참사 관련 언론 보도를 두고 일부 회사 구성원에게 고함을 지르며 폭언을 한 것으로 알려졌다.

일부 언론에 공개된 녹취록 등에 따르면 손 대표는 언론 제보자를 색출해야 한다는 취지로 "야 어떤 X이 만나는지 말하란 말이야. 뉴스에 뭐 '사장이 뭐라고 큰소리치고 후배들에게 얘기한다'고 하는데 거기에 대한 변명이 전혀 없는 거야", "유가족이고 XX이고" 등의 거친 언행을 이어간다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“유가족이고 XX이고”···74명 사상 안전공업 대표, 임원진에 ‘언론 보도 불만’ 고성·막말

입력 2026.03.24 22:31

수정 2026.03.24 22:34

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  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대전 안전공업 화재 참사 닷새째인 24일 대전시청 합동분향소에서 시민들이 추모하고 있다. 대전|문재원 기자

대전 안전공업 화재 참사 닷새째인 24일 대전시청 합동분향소에서 시민들이 추모하고 있다. 대전|문재원 기자

화재 참사로 74명의 사상자가 나온 대전 안전공업 손주환 대표이사가 회사 임원을 대상으로 막말을 했다는 주장이 나와 논란이 인다.

24일 한국노총 안전공업지부 등에 따르면 노조는 이날 손 대표의 막말 여부의 사실 확인에 착수했다. 노조 측에 따르면 손 대표는 이번 화재 참사 관련 언론 보도를 두고 일부 회사 구성원에게 고함을 지르며 폭언을 한 것으로 알려졌다.

일부 언론에 공개된 녹취록 등에 따르면 손 대표는 언론 제보자를 색출해야 한다는 취지로 “야 어떤 X이 만나는지 말하란 말이야. 뉴스에 뭐 ‘사장이 뭐라고 큰소리치고 후배들에게 얘기한다’고 하는데 거기에 대한 변명이 전혀 없는 거야”, “유가족이고 XX이고” 등의 거친 언행을 이어간다.

이번 화재 참사로 숨진 일부 희생자와 관련해 ‘불이 난 공장 현장을 끝까지 살피려다 숨졌다’는 취지의 발언도 한 것으로도 알려졌다.

손 대표는 “조장·반장·리더가, 대표가 죽은 거다. 집에 어머니가 자식이 누구 불에 타 죽을까 봐 뒤돌아보다가 늦어서 죽은 거”라며 희생자의 실명을 거론하기도 한 것으로 전해졌다.

이날 발언은 과거 손 대표가 직원에게 상습적으로 고함과 폭언을 했다는 언론 보도 때문인 것으로 추정된다.

노조 측은 이번 참사 피해자나 노조원 등에게 막말이나 고성을 한 적은 없다면서 “발언 등은 본사의 주요 보직자·임원과 동석한 자리에서 나온 것으로 보인다”며 “유가족에 대한 예의가 아니다. 피해 보상과 엄벌이 이뤄지도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

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