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본문 요약

서울 아파트를 두 채 이상 보유한 다주택자 가운데 강남·서초·송파 등 강남 3구에 '똘똘한 다주택자'가 집중된 것으로 나타났다.

여기선 '똘똘한 한채' 전략에 따라 공시가격이 비싼 아파트를 보유한다는 가정을 따라 추정했다.

반면 노원구만 보면, 다주택자가 실거주할 아파트를 빼고 매물로 나올 수 있는 아파트가 1만57채로 많았지만 대부분인 8171채가 주요 입지가 아닌 서울 외곽 지역에 2채 이상 보유한 형태였다.

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[단독]강남엔 ‘똘똘한 다주택자’도 많았다

입력 2026.03.25 06:00

수정 2026.03.25 06:30

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  • 김지혜 기자

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[단독]강남엔 ‘똘똘한 다주택자’도 많았다

서울 아파트를 두 채 이상 보유한 다주택자 가운데 강남·서초·송파 등 강남 3구에 ‘똘똘한 다주택자’가 집중된 것으로 나타났다. 주요 입지 아파트를 여러 채 보유한 다주택자 물량이 강남권에 몰려 있다는 의미다.

홍정훈 한국도시연구소 책임연구원이 국가데이터처의 ‘2024년 주택소유통계’에서 서울 아파트를 보유한 다주택자의 구별 분석 결과, 서울의 주요 입지(강남·서초·송파·마포·성동·용산·동작·양천구)에서만 아파트를 2채 이상 보유한 사람들이 실거주할 곳을 빼면 매물로 나올 수 있는 아파트 수는 최대 2만1457채로 추산했다. 이 가운데 절반 가량(1만1657채)은 강남 3구에 분포돼 있었다.

여기선 ‘똘똘한 한채’ 전략에 따라 공시가격이 비싼 아파트를 보유한다는 가정을 따라 추정했다.

반면 노원구만 보면, 다주택자가 실거주할 아파트를 빼고 매물로 나올 수 있는 아파트가 1만57채로 많았지만 대부분인 8171채(81.2%)가 주요 입지가 아닌 서울 외곽 지역에 2채 이상 보유한 형태였다. 이를테면 강북구 1채, 노원구 1채인 형태라는 설명이다.

이때문에 규제 강화로 세부담이 커질 경우 강남권에서 두 채를 가진 다주택자가 매물을 더 먼저 내놓을 경향이 나타난 것으로 풀이된다. 반면 외곽 지역에서만 두 채를 보유한 경우는 상대적으로 가격과 세 부담이 낮아 매도 압력이 크지 않은 것으로 보인다.

실제 올해 들어 시장에 풀린 서울 아파트 매물 현황을 봐도 이같은 흐름은 확인된다. 부동산 플랫폼 아실에 따르면 올해 1월 이후 늘어난 서울 아파트 매물 2만1453건 가운데 46.3%인 9903건이 강남3구에서 증가했다. 반면 노원구(1033건), 도봉구(301건)는 증가 폭이 제한적이었고, 강북구는 오히려 매물이 26건 감소한 것으로 집계됐다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 “강남권에서도 20억~30억원대 주택을 다수 보유한 ‘똘똘한 2주택자’들이 다주택자 규제 강화 이후 매물 증가 흐름을 주도했다”며 “반면 외곽 지역에서는 매물 증가가 제한적인 데다 대출 제한이 덜해 매물 소진도 빨랐다”고 설명했다.

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