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일교차 15~20도, 수도권 미세먼지 ‘나쁨’···전남·제주는 비

입력 2026.03.25 07:15

지난 23일 오후 부산 남구 번영로 대연 쉼터에 목련꽃이 만발해 시민들이 살펴보고 있다. 연합뉴스

지난 23일 오후 부산 남구 번영로 대연 쉼터에 목련꽃이 만발해 시민들이 살펴보고 있다. 연합뉴스

수요일인 25일도 낮 기온이 20도 안팎까지 오르겠다. 일부 지역은 낮과 밤의 기온 차가 15~20도로 일교차가 매우 크겠다.

아침 기온은 강원 내륙·산지를 중심으로 0도 안팎이다. 낮 기온은 중부 내륙과 경북 내륙을 중심으로 20도 언저리로 오르겠다.

이날 오전 5시 기준 서울 9.6도, 인천 7.9도, 수원 6.8도, 춘천 5.7도, 강릉 8.8도, 청주 10.8도, 대전 10.5도, 전주 10.3도, 광주 11.3도, 제주 11.0도, 대구 10.1도, 부산 11.1도, 울산 9.1도, 창원 10.7도 등이다.

낮 기온은 전국이 13∼21도로 예보됐다.

전남권과 전북 남부, 경남 남해안, 제주도에는 낮까지 비가 내리겠다. 그 밖의 경남권에도 오전부터 낮 사이 비가 내리겠다. 전북 북부와 충청권 남부에는 오전까지, 경북권 남부에는 낮까지 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 광주·전남과 전북 남부·부산·울산·경남이 5mm 미만, 제주도 5~10mm다.

미세먼지 농도는 수도권·강원권·충청권·광주·전북·영남권은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준을 보이겠다. 전남은 오전까지 ‘나쁨’으로 예보됐다.

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