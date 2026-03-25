대기업 평균 연봉 1억280만원…1위는 이 회사였다

한국투자증권, 1억8174만원 최고 최고 경영진과 연봉 격차 유통업 가장 커 김승연 한화 회장은 248억4100만원

국내 주요 대기업 직원 평균 연봉이 1억280만원으로 집계됐다.

25일 기업분석연구소 리더스인덱스가 매출 기준 상위 500대 기업 중 비교 가능한 211개사를 분석한 결과, 지난해 이들 기업 직원의 실질 평균 연봉은 전년보다 5.2% 증가한 1억280만원이었다.

개인 보수 기준으로는 김승연 한화그룹 회장이 248억4100만원으로 가장 많았다. 이어 이재현 CJ그룹 회장(177억4300만원)과 정의선 현대차그룹 회장(174억6100만원)이었다.

직원 평균 연봉은 금융·증권업에서 높은 수준을 보였다. 한국투자증권이 1억8174만원으로 1위를 기록했다. 이어 SK하이닉스(1억8076만원), NH투자증권(1억7851만원), KB금융(1억7398만원), 삼성증권(1억6452만원) 등이 뒤를 이었다.

최고 연봉자 평균 보수는 21억8000만원으로 전년보다 7.6% 증가했다. 이에 따라 연봉 격차는 전년 20.7배에서 21.2배로 확대됐다.

업종별로는 유통업의 격차가 가장 컸다. 유통업은 최고 연봉자가 평균 25억3646만원으로 전년보다 20.1% 증가했지만, 직원 평균 연봉은 6447만원 수준에 그쳐 격차가 39.3배에 달했다. 식음료(34.2배), 지주(29.3배), IT·전기전자(28.5배) 등도 격차가 큰 업종으로 나타났다.

반면 금융권은 상대적으로 격차가 작았다. 은행업의 경우 직원 평균 연봉이 5.9% 증가한 1억1828만원을 기록했지만, 최고 연봉자 보수는 1.7% 늘어난 9억8686만원으로 격차가 8.7배에서 8.3배로 축소됐다.

개별 기업 기준으로는 HS효성에서 조현상 부회장이 73억5000만원을 수령한 반면, 직원 평균 연봉은 4640만원에 그쳐 158.4배로 가장 큰 차이를 보였다. 이어 효성에서는 조현준 회장(101억9900만원)이 직원 평균 연봉(8630만원)보다 118.2배 높은 보수를 수령했다. 이마트에서는 정용진 신세계그룹 회장(58억5000만원)과 직원 평균 연봉(5103만원) 간 격차가 114.6배였다.

리더스인덱스는 “대기업 실적 개선으로 직원 보수는 증가했지만, 최고경영진 보수 증가 폭이 더 커지면서 연봉 격차가 확대된 것으로 분석된다”고 밝혔다.