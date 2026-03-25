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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령의 국정 지지율이 재집권 뒤 최저치를 기록했다.

로이터통신은 트럼프 대통령의 지지율이 36%로 나타났으며 이란전과 그에 따른 유가 상승 등이 지지율 하락에 영향을 미친 것으로 분석된다고 24일 보도했다.

로이터는 여론조사기관 입소스와 함께 지난 20∼23일 미국 성인 1272명을 대상으로 실시한 여론조사에서 응답자의 36%가 트럼프 대통령의 직무 수행을 긍정적으로 평가했다고 전했다.

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로이터 “트럼프 지지율 36%…이란전, 유가 상승으로 재집권 뒤 최저”

입력 2026.03.25 07:27

  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 국정 지지율이 재집권 뒤 최저치를 기록했다.

로이터통신은 트럼프 대통령의 지지율이 36%로 나타났으며 이란전과 그에 따른 유가 상승 등이 지지율 하락에 영향을 미친 것으로 분석된다고 24일(현지시간) 보도했다.

로이터는 여론조사기관 입소스와 함께 지난 20∼23일 미국 성인 1272명을 대상으로 실시한 여론조사(오차범위 ±3%p)에서 응답자의 36%가 트럼프 대통령의 직무 수행을 긍정적으로 평가했다고 전했다. 이는 한 주 전 조사에서 나온 40%보다 4%포인트 하락한 수치다. 트럼프 대통령의 지지율은 재집권 초기 47%를 기록했으며 지난해 여름 이후 대체로 40% 선을 유지해왔다.

정책 분야별로 보면 물가 문제가 가장 취약한 분야인 것으로 나타났다. 응답자의 25%만이 트럼프 대통령의 물가 대응을 긍정 평가했다. 트럼프 대통령의 핵심 지지층인 공화당 지지자 사이에서도 물가 대응을 부정적으로 보는 응답 비율은 지난주 27%에서 34%로 올라갔다.

이번 조사에서 미국의 대이란 군사작전을 지지한다는 응답은 35%로 나타났다. 61%는 반대한다고 답했다. 지난주와 비교하면 이란 공습에 지지한다는 응답은 2%포인트 하락했다. 반대 응답은 2%포인트 상승했다.

로이터통신은 다만 트럼프 대통령의 지지율 하락이 정당 지지율에까지 크게 영향을 미치지는 않는 것으로 보인다고 전했다. 이번 조사에서 미국 경제를 더 잘 관리하는 정당을 묻는 질문에 공화당을 선택한 응답자는 38%였고, 민주당을 선택한 응답자는 34%였다.

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