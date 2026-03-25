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본문 요약

지난해 국내 주요 대기업의 영업이익이 전년보다 24% 증가했지만, SK하이닉스와 삼성전자를 제외하면 7.3% 증가에 그친 것이라는 조사 결과가 나왔다.

지난해 영업이익이 가장 많이 늘어난 기업은 SK하이닉스로, 전년보다 23조7390억원 증가했다.

SK하이닉스와 삼성전자가 기록한 지난해 영업이익 증가액은 전체 조사 대상 기업의 증가액의 78.7%를 차지했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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지난해 대기업 영업이익 24% 증가…SK하닉·삼전 빼면 7.3% 그쳐

입력 2026.03.25 07:36

  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“반도체 사이클 성과에 따른 착시현상”

서울 강남역 일대. 자료사진

서울 강남역 일대. 자료사진

지난해 국내 주요 대기업의 영업이익이 전년보다 24% 증가했지만, SK하이닉스와 삼성전자를 제외하면 7.3% 증가에 그친 것이라는 조사 결과가 나왔다.

25일 기업데이터연구소 CEO스코어가 국내 매출 상위 500대 기업 중 결산보고서를 제출한 상장사 254곳의 연간 실적을 분석한 결과, 이들의 작년 연간 영업이익은 228조2719억원으로 전년(184조3053억원)보다 43조9666억원(23.9%) 늘었다.

인공지능(AI) 인프라 투자 확대 수혜로 높은 성장세를 기록한 SK하이닉스와 삼성전자가 증가세를 견인했다. 지난해 영업이익이 가장 많이 늘어난 기업은 SK하이닉스로, 전년보다 23조7390억원(101.2%) 증가했다. 삼성전자는 전년보다 10조8751억원(33.2%) 늘었다.

SK하이닉스와 삼성전자가 기록한 지난해 영업이익 증가액(34조6141억원)은 전체 조사 대상 기업의 증가액의 78.7%를 차지했다. 이들 두 기업을 제외한 나머지 252개 기업의 영업이익은 137조4646억원으로, 전년보다 9조3525억원(7.3%) 증가하는 데 그쳤다.

CEO스코어 관계자는 “외형적으로는 지난해 국내 주요 기업들이 큰 폭의 성장을 기록한 것으로 보이지만, ‘반도체 슈퍼사이클’에 올라탄 SK하이닉스와 삼성전자의 성과에 따른 착시현상”이라고 분석했다.

기업별로 보면, SK하이닉스와 삼성전자에 이어 한국전력공사 증가액이 5조1259억원으로 전년보다 61.3% 증가했다. 이어 현대건설(1조9164억원·흑자 전환), 한화(1조7308억원·71.6% 증가), KT(1조6596억원·205.0% 증가, 한화에어로스페이스(1조3574억원·78.4% 증가), HD현대중공업(1조3323억원·188.9% 증가), LG디스플레이(1조776억원·흑자 전환), 한화오션(9297억원·390.8% 증가) 순으로 조사됐다.

지난해 영업이익이 가장 크게 줄어든 기업은 미국의 관세 영향을 가장 크게 받은 자동차 업계였다. 기아가 전년보다 3조5890억원(28.3%) 감소했고, 현대자동차도 2조7717억원(19.5%) 줄었다. 삼성SDI도 전기차 캐즘(일시적 수요둔화) 영향으로 영업이익이 2조857억원 감소하며 적자 전환했다.

업종별로는 석유화학(78.7%), 제약(66.2%), IT·전기전자(54.4%), 조선·기계·설비(48.5%), 공기업(35.3%) 등이 전년 대비 영업이익이 늘었다. 반면 운송(-43.7%), 자동차·부품(-16.8%), 상사(-10.1%) 등은 줄어든 것으로 나타났다.

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