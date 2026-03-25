출퇴근 시간대 무임승차권 이용 어르신 ‘8.3%’···어르신 비율, 오전 6시 이전 ‘최대’

출퇴근 시간대 서울 지하철 이용객 중 약 8%가 무임승차권을 이용한 만 65세 이상 어르신 인 것으로 집계됐다.

25일 서울교통공사 등 취재를 종합하면 지난해 서울 지하철 1∼8호선의 출퇴근 시간대 65세 이상 어르신 비율은 8.3% 수준이었다.

지난해 서울 지하철 1∼8호선의 출퇴근 시간대(오전 7∼9시·오후 6∼8시) 승하차 인원은 10억3051만9269명이었다. 이중 어르신 무임승차 이용객은 8519만2978명으로 8.3%였다.

출퇴근 시간대를 나눠보면 오전 7∼8시에 무임승차권을 이용한 어르신 비율이 9.7%으로 가장 높았다. 이어 오후 7∼8시 8.5%, 오전 8∼9시 7.9%, 오후 6∼7시 7.7% 순이었다.

하루 중 무임승차권을 이용한 어르신 승객 비율이 가장 높은 시간대는 오전 6시 이전으로 31.1%였다. 이른 시간 출근해야 하는 현장직 종사자 등 어르신이 다수 포함됐을 가능성이 있다.

이어 오전 11시에서 12시 사이가 25.8%로 뒤를 이었다. 어르신 승객 비율이 가장 낮은 시간대는 ‘자정 이후’로 2.4%였다.

이재명 대통령은 지난 24일 국무회의에서 중동 사태 장기화에 대비한 대중교통 이용 권장 방침을 언급했다. 이 대통령은 “출퇴근 시간에 집중도가 너무 높으면 괴롭지 않겠느냐”며 “(노령층의) 무료 이용을 출퇴근 피크 시간에 한두 시간만 제한하는 (것은 어떠냐)”고 했다. 그러면서 “노인이라도 출퇴근하는 분도 계셔서 구분하기 쉽지는 않을 것 같은데, 그냥 놀러 가는 사람은 제한하는 것도 한번 연구해보시라”며 “이럴 때 분산시킬 방법을 한번 연구해보자”고 했다.

지난해 서울 지하철 이용객 중 65세 이상 어르신 비율은 14.6%였다. 지하철 무임승차 제도가 도입된 1984년은 65세 이상 인구가 4%였다.