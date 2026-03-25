[속보]청와대 비상경제상황실 가동…김민석 “중동 상황 장기화 대비 정부 대응 체계 강화”

정부가 중동 전쟁 장기화에 대응하고자 청와대 내에 비상경제상황실을 운영하는 등 비상경제 대응 체계를 가동하겠다고 25일 밝혔다.

김민석 국무총리는 이날 정부서울청사에서 비상경제 대응 체계 관련 브리핑을 열어 이같이 밝히며 “정부는 비상한 상황에 맞춰 비상하게 대응해 나가겠다”며 “총리를 본부장으로 하는 비상경제본부를 두고 범부처 원팀으로 대응해 나가겠다”고 밝혔다. 김 총리는 “기존의 경제부총리 주재 비상경제 장관회의를 총리 주재로 격상하면서 확대 개편하는 것”이라고 말했다.

김 총리는 “대통령 주재 비상경제점검회의를 최고 컨트롤타워로 국가 역량을 결집해 나가겠다”면서 “이를 뒷받침하기 위해 정부에 비상경제본부를 두고 범부처 원팀으로 대응해 나가겠다”고 말했다. 비상경제본부와 별도로 청와대에는 비상경제상황실도 차려질 예정이다.

김 총리는 브리핑에서 “중동전쟁이 3주 넘게 지속되면서 에너지와 원자재 부족 등 중동발 경제 영향이 확대되고 있다”면서 “이제는 상황 장기화에 대비해 최악의 상황까지 포함해 범정부 차원의 선제적 대응 체계를 한층 강화할 필요가 있다”고 말했다.

비상경제본부 산하에는 각 부처 장관이 반장을 맡는 5개 실무대응반이 꾸려져 운영된다.

거시경제·물가대응반은 부본부장인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 반장을 맡고, 에너지수급반은 김정관 산업통상부 장관이 담당한다. 금융안정반은 이억원 금융위원장이, 민생복지반은 정은경 보건복지부 장관이, 해외상황관리반은 조현 외교부 장관이 반장이 돼 대응책을 맡는다.

김 총리는 “비록 지금의 중동발 위기가 엄중하지만, 정부가 선제적으로 대응하고 국민과 함께 힘을 모은다면 위기 극복을 넘어서 국가대전환의 새로운 기회를 만들어 낼 것”이라며 “국민 여러분들은 대중교통 이용, 생활 절전 등 에너지 절약 운동에 자발적으로 동참해 주기 바라며, 정부의 대응 체계를 믿고 정상적인 경제 활동에 전념해 주기를 부탁드린다”고 했다.