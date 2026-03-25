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본문 요약

25일 오전 대전 중구의 한 병원 장례식장.

그 모습을 바라본 유족들은 서로의 손을 꼭 붙잡은 채 고개를 떨구고 눈물을 쏟아냈다.

희생자 어머니는 아들의 영정 앞에 서서 손수건으로 눈물을 훔치며 "고생 많았다, 이제 좋은 데 가라"고 겨우 말을 건넸다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“고생만 시키고 엄마가 미안해” 유족들 오열 속 대전 화재 공장 희생자 발인

입력 2026.03.25 09:28

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

참사 발생 엿새 만···“보고싶어서 어떡해”

관 붙잡으며 “우리 아들, 고생만 시켰어···”

대전 안전공업 화재 참사 희생자 영결식이 열린 25일 대전 충남대학교병원 장례식장에서 고인의 아내와 어머니가 관을 안고 오열하고 있다. 2026.03.25 대전|문재원 기자

대전 안전공업 화재 참사 희생자 영결식이 열린 25일 대전 충남대학교병원 장례식장에서 고인의 아내와 어머니가 관을 안고 오열하고 있다. 2026.03.25 대전|문재원 기자

25일 오전 대전 중구의 한 병원 장례식장. 대전 안전공업 화재 참사 희생자의 발인을 앞둔 빈소에는 통곡 소리가 끊이질 않았다. 발인식이 시작되기 전 유족은 “아이고 어떡해, 우리 OOO. 가지 마”라며 이름을 목 놓아 불렀다. 참사 엿새 만에 치러지는 발인이었다.

영정 속 희생자는 검은 양복에 넥타이를 맨 채 환하게 웃고 있었다. 그 모습을 바라본 유족들은 서로의 손을 꼭 붙잡은 채 고개를 떨구고 눈물을 쏟아냈다.

희생자 어머니는 아들의 영정 앞에 서서 손수건으로 눈물을 훔치며 “고생 많았다, 이제 좋은 데 가라”고 겨우 말을 건넸다. 그러나 이내 “보고 싶어서 어떡하냐”는 말과 함께 주저앉듯 무너져 내리며 오열했다.

발인을 위해 안치실로 이동하는 내내 유족들의 울음소리는 커졌다. 유족들은 연신 눈물을 훔쳤고 침통한 표정은 좀처럼 가시지 않았다. 희생자 부모는 “좋은 곳으로 가서 편히 쉬어라”며 울음을 삼키지 못했다.

대전 안전공업 화재 참사 희생자 영결식이 열린 25일 대전 충남대학교병원 장례식장에서 유족이 고인을 배웅하며 오열하고 있다. 2026.03.25 대전|문재원 기자

대전 안전공업 화재 참사 희생자 영결식이 열린 25일 대전 충남대학교병원 장례식장에서 유족이 고인을 배웅하며 오열하고 있다. 2026.03.25 대전|문재원 기자

영정을 든 유족이 안치실 앞에 서자 부모는 “아이고 불쌍한 아들” “아들 두고 어떻게 가” “엄마가 보고 싶어서 어떡해”라며 연신 절규했다.

어머니는 영정을 쓰다듬은 채 좀처럼 손을 떼지 못했고 아직 앳된 희생자의 두 아이를 끌어안으며 오열했다. 이를 지켜보던 다른 유족들 역시 눈물을 훔치며 비통한 심정을 감추지 못했다.

운구차에 관이 실리는 순간 아버지는 “좋은 곳으로 데려다주자”고 울먹였고 어머니는 “엄마가 미안해” “우리 아들 고생만 시켰어”라며 가족들의 만류에도 한동안 관을 붙잡고 놓지 않았다.

운구차가 천천히 장례식장을 빠져나가자 일부 유족들은 그 자리에 멈춰 선 채 발걸음을 떼지 못했고 멀어지는 차량을 바라보며 한동안 자리를 맴돌았다.

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