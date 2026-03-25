전남지역 현직 경찰관 음주운전 적발

현직 경찰관이 음주운전을 하다 적발됐다.

25일 광주 광산경찰서에 따르면 지난 24일 오전 0시2분쯤 광주 광산구 신가동 한 도로에서 A씨가 음주운전 단속에 적발됐다.

A씨의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준으로 확인됐다. A씨는 전남지역 경찰서 소속 현직 경찰관이다.

경찰은 A씨를 도로교통법 위반 혐의로 불구속 입건하는 한편 징계 절차를 진행할 예정이다.